11
o
بيروت
12
o
طرابلس
10
o
صور
12
o
جبيل
11
o
صيدا
13
o
جونية
4
o
النبطية
1
o
زحلة
1
o
بعلبك
8
o
بشري
8
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قبلان رداً على سلام: شطب المقاومة يمرّ بشطب لبنان وسيادته
Lebanon 24
21-03-2025
|
12:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بياناً توجه فيه إلى رئيس الحكومة نواف سلام قائلاً إن شطب المقاومة يمرّ بشطب
لبنان
وسيادته.
Advertisement
وفي بيان له، قال قبلان: "
لرئيس الحكومة السيد نواف سلام المحترم أقول: أنت رئيس حكومة بلد حررته المقاومة وما زالت تدافع عن وجوده وسيادته وكيانه بكلّ ما أُوتيت من قوة وتضحيات، ووجود
لبنان
وسيادته وثقله مرهون منذ عقود بتضحيات المقاومة وثقل قدراتها وسط
شراكة
تامة مع الجيش وشعب هذا البلد، والمقاومة مقاومة بحجم نصف قرن تضحيات سيادية، وهذا يعني أن المقاومة تساوي نصف عمر
لبنان
منذ تأسيسه، وشطبها يمر بشطب
لبنان
وسيادته، ولولا تضحيات الحرب الأخيرة وهزيمة الجيش الأسطورة على تخوم الخيام وباقي القرى الأمامية لما بقي بلد وعاصمة وسيادة واستقلال".
وأكمل: "لسنا هنا للتحدّي والتهويل لكن أي وطن بهذا العالم إنما يبقى ويستمر بقوته وليس بخطاباته وبياناته، وإدارة البلد بهذه العقلية تضعنا بقلب كارثة داخلية، واحتكار السلاح يمر بتأمين قوة وطنية بحجم قمع قوة
إسرائيل
وكسر هيمنتها لا التفرج على عدوانها واحتلالها".
وختم: "المقاومة قوة تحرير عُليا وفعل سيادي تاريخي وواجب وطني وضمانة وجودية للبنان ولن يقوى أحد بهذا العالم على شطبها، والحل بالإستفادة من المقاومة عبر السياسة الدفاعية وليس بشطب أكبر قوة سيادية ضامنة للبنان".
وكان سلام قال إن
"صفحة سلاح
حزب الله
انطوت بعد
البيان
الوزاريّ"، مشيراً إلى أنّ "إسرائيل تتذرع بسلاح الحزب للبقاء في الجنوب".
وأكّد أنّ "بقاء
إسرائيل
في الجنوب مخالف للقانون الدولي والتفاهمات الأخيرة"، وأضاف: "على
إسرائيل
الإنسحاب الكامل من الجنوب، ونضغط عربياً ودولياً لذلك".
وشدّد سلام على أنّ "الدولة وحدها هي المسؤولة عن تحرير الأراضي من إسرائيل"، وتابع: "نستكمل نشر الجيش في كامل الأراضي اللبنانية، وقد تمكن من إغلاق معابر تهريب عند الحدود الشرقية"، وأكّد أنّ "لبنان لن يكون ممراً أو منصة لتهريب المخدرات".
مواضيع ذات صلة
المفتي قبلان: لا لبنان ولا سيادة منذ العام 1982 لولا سلاح المقاومة
Lebanon 24
المفتي قبلان: لا لبنان ولا سيادة منذ العام 1982 لولا سلاح المقاومة
21/03/2025 23:05:16
21/03/2025 23:05:16
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي قبلان: لا سيادة للبنان بدون قوة ومقاومة
Lebanon 24
المفتي قبلان: لا سيادة للبنان بدون قوة ومقاومة
21/03/2025 23:05:16
21/03/2025 23:05:16
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: يجب شطب فكرة "شطب الودائع"
Lebanon 24
سلام: يجب شطب فكرة "شطب الودائع"
21/03/2025 23:05:16
21/03/2025 23:05:16
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلان: نريد مفهوماً واضحاً للسيادة فعندما يتعرض الوطن لاعتداءات واستباحة فأين تُصبح السيادة؟
Lebanon 24
قبلان: نريد مفهوماً واضحاً للسيادة فعندما يتعرض الوطن لاعتداءات واستباحة فأين تُصبح السيادة؟
21/03/2025 23:05:16
21/03/2025 23:05:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
2 مليار برميل نفط قرب لبنان.. في أي دولة؟
Lebanon 24
2 مليار برميل نفط قرب لبنان.. في أي دولة؟
17:00 | 2025-03-21
21/03/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الحكومة نعى "هدى شديد": ناضلت حتى الرمق الأخير
Lebanon 24
رئيس الحكومة نعى "هدى شديد": ناضلت حتى الرمق الأخير
16:59 | 2025-03-21
21/03/2025 04:59:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"التيار" نعى هدى شديد: كانت مثالاً للإعلام الراقي
Lebanon 24
"التيار" نعى هدى شديد: كانت مثالاً للإعلام الراقي
16:51 | 2025-03-21
21/03/2025 04:51:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقبوا.. هكذا سيكون طقس لبنان بعد يومين
Lebanon 24
ترقبوا.. هكذا سيكون طقس لبنان بعد يومين
16:48 | 2025-03-21
21/03/2025 04:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يريده ترامب في لبنان.. باحث إسرائيلي يعلن
Lebanon 24
هذا ما يريده ترامب في لبنان.. باحث إسرائيلي يعلن
16:30 | 2025-03-21
21/03/2025 04:30:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
من ضمن أسوأ السنوات... المنخفض الأخير في لبنان يودعكم واستعدوا للشح!
Lebanon 24
من ضمن أسوأ السنوات... المنخفض الأخير في لبنان يودعكم واستعدوا للشح!
17:48 | 2025-03-20
20/03/2025 05:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رحلة مؤلمة مع المرض.. هدى شديد وداعاً
Lebanon 24
بعد رحلة مؤلمة مع المرض.. هدى شديد وداعاً
15:49 | 2025-03-21
21/03/2025 03:49:41
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر بين ماغي بوغصن و"زوجها".. اكتشفت خيانته مع حبيبته السابقة!
Lebanon 24
توتر بين ماغي بوغصن و"زوجها".. اكتشفت خيانته مع حبيبته السابقة!
09:00 | 2025-03-21
21/03/2025 09:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انحسار الموجة القطبيّة... الأب إيلي خنيصر: هكذا سيُصبح الطقس
Lebanon 24
بعد انحسار الموجة القطبيّة... الأب إيلي خنيصر: هكذا سيُصبح الطقس
09:29 | 2025-03-21
21/03/2025 09:29:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من مؤسسة كهرباء لبنان.. هذا ما أعلنته
Lebanon 24
بيان من مؤسسة كهرباء لبنان.. هذا ما أعلنته
08:10 | 2025-03-21
21/03/2025 08:10:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:00 | 2025-03-21
2 مليار برميل نفط قرب لبنان.. في أي دولة؟
16:59 | 2025-03-21
رئيس الحكومة نعى "هدى شديد": ناضلت حتى الرمق الأخير
16:51 | 2025-03-21
"التيار" نعى هدى شديد: كانت مثالاً للإعلام الراقي
16:48 | 2025-03-21
ترقبوا.. هكذا سيكون طقس لبنان بعد يومين
16:30 | 2025-03-21
هذا ما يريده ترامب في لبنان.. باحث إسرائيلي يعلن
15:49 | 2025-03-21
بعد رحلة مؤلمة مع المرض.. هدى شديد وداعاً
فيديو
رحمة رياض تكشف عن عمرها.. ونادمة لهذا السبب (فيديو)
Lebanon 24
رحمة رياض تكشف عن عمرها.. ونادمة لهذا السبب (فيديو)
01:21 | 2025-03-20
21/03/2025 23:05:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجددا سلاف فواخرجي تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن الثورة السورية والأسد وصيدنايا والعلويين (فيديو)
Lebanon 24
مُجددا سلاف فواخرجي تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن الثورة السورية والأسد وصيدنايا والعلويين (فيديو)
00:40 | 2025-03-20
21/03/2025 23:05:16
Lebanon 24
Lebanon 24
نهاد الشامي إلى السينما.. فيلم برسالة إيمانية في زمن الصوم
Lebanon 24
نهاد الشامي إلى السينما.. فيلم برسالة إيمانية في زمن الصوم
06:30 | 2025-03-19
21/03/2025 23:05:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24