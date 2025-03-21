قبلان رداً على سلام: شطب المقاومة يمرّ بشطب لبنان وسيادته

أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بياناً توجه فيه إلى رئيس الحكومة نواف سلام قائلاً إن شطب المقاومة يمرّ بشطب وسيادته.

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وفي بيان له، قال قبلان: " لرئيس الحكومة السيد نواف سلام المحترم أقول: أنت رئيس حكومة بلد حررته المقاومة وما زالت تدافع عن وجوده وسيادته وكيانه بكلّ ما أُوتيت من قوة وتضحيات، ووجود وسيادته وثقله مرهون منذ عقود بتضحيات المقاومة وثقل قدراتها وسط تامة مع الجيش وشعب هذا البلد، والمقاومة مقاومة بحجم نصف قرن تضحيات سيادية، وهذا يعني أن المقاومة تساوي نصف عمر منذ تأسيسه، وشطبها يمر بشطب وسيادته، ولولا تضحيات الحرب الأخيرة وهزيمة الجيش الأسطورة على تخوم الخيام وباقي القرى الأمامية لما بقي بلد وعاصمة وسيادة واستقلال".

وأكمل: "لسنا هنا للتحدّي والتهويل لكن أي وطن بهذا العالم إنما يبقى ويستمر بقوته وليس بخطاباته وبياناته، وإدارة البلد بهذه العقلية تضعنا بقلب كارثة داخلية، واحتكار السلاح يمر بتأمين قوة وطنية بحجم قمع قوة وكسر هيمنتها لا التفرج على عدوانها واحتلالها".

وختم: "المقاومة قوة تحرير عُليا وفعل سيادي تاريخي وواجب وطني وضمانة وجودية للبنان ولن يقوى أحد بهذا العالم على شطبها، والحل بالإستفادة من المقاومة عبر السياسة الدفاعية وليس بشطب أكبر قوة سيادية ضامنة للبنان".

وكان سلام قال إن "صفحة سلاح انطوت بعد الوزاريّ"، مشيراً إلى أنّ "إسرائيل تتذرع بسلاح الحزب للبقاء في الجنوب".





وأكّد أنّ "بقاء في الجنوب مخالف للقانون الدولي والتفاهمات الأخيرة"، وأضاف: "على الإنسحاب الكامل من الجنوب، ونضغط عربياً ودولياً لذلك".





وشدّد سلام على أنّ "الدولة وحدها هي المسؤولة عن تحرير الأراضي من إسرائيل"، وتابع: "نستكمل نشر الجيش في كامل الأراضي اللبنانية، وقد تمكن من إغلاق معابر تهريب عند الحدود الشرقية"، وأكّد أنّ "لبنان لن يكون ممراً أو منصة لتهريب المخدرات".





