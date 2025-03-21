هذا ما يجري في "العدلية"

أبدى مرجع قضائيّ ارتياحه لـ"الإجراءات القضائية" التي تتخذ على صعيد فتح ملفات فساد وغيرها وما يترافق ذلك مع توقيفات وتحقيقات.

وذكر المرجع أنّ هناك "نفضة" كبيرة في ستجري لاحقاً لاسيما مع التعيينات الإدارية الجديدة التي ستُقر قريباً، مشيراً إلى أن "حديث العدلية اليوم قائم على التطورات القضائية الأخيرة والتي تمثلت بتوقيف قضاة والتحقيق معهم بشبهات فساد"، وأضاف: "مختلف المحامين والقضاة يتحدثون عن آخر المستجدات التي تجري على صعيد القضائي وهذا الأمر يجعل الجميع يتهيبون الأمر جداً".

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وأشار المرجع إلى أن مروحة التحقيقات قد تشمل قضاة آخرين، ما يجعل الأمور القائمة "سابقة" في تاريخ .