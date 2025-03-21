11
o
بيروت
12
o
طرابلس
10
o
صور
12
o
جبيل
11
o
صيدا
13
o
جونية
4
o
النبطية
1
o
زحلة
1
o
بعلبك
8
o
بشري
8
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هذا ما يجري في "العدلية"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
21-03-2025
|
13:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبدى مرجع قضائيّ ارتياحه لـ"الإجراءات القضائية" التي تتخذ على صعيد فتح ملفات فساد وغيرها وما يترافق ذلك مع توقيفات وتحقيقات.
وذكر المرجع أنّ هناك "نفضة" كبيرة في
القضاء
ستجري لاحقاً لاسيما مع التعيينات الإدارية الجديدة التي ستُقر قريباً، مشيراً إلى أن "حديث العدلية اليوم قائم على التطورات القضائية الأخيرة والتي تمثلت بتوقيف قضاة والتحقيق معهم بشبهات فساد"، وأضاف: "مختلف المحامين والقضاة يتحدثون عن آخر المستجدات التي تجري على صعيد
الجسم
القضائي وهذا الأمر يجعل الجميع يتهيبون الأمر جداً".
Advertisement
وأشار المرجع إلى أن مروحة التحقيقات قد تشمل قضاة آخرين، ما يجعل الأمور القائمة "سابقة" في تاريخ
لبنان
.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ماذا يجري داخل "حماس"؟ هذا ما قالته صحيفة إسرائيليّة
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حماس"؟ هذا ما قالته صحيفة إسرائيليّة
21/03/2025 23:05:43
21/03/2025 23:05:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان القوي": ما يجري على حدود لبنان الشمالية الشرقية مصدر قلق كبير للأمن والإستقرار
Lebanon 24
"لبنان القوي": ما يجري على حدود لبنان الشمالية الشرقية مصدر قلق كبير للأمن والإستقرار
21/03/2025 23:05:43
21/03/2025 23:05:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يجري على طريق المطار.. تجنبوا المرور!
Lebanon 24
هذا ما يجري على طريق المطار.. تجنبوا المرور!
21/03/2025 23:05:43
21/03/2025 23:05:43
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل إسرائيل.. هذا ما يجري بشأن "اتفاق غزة"
Lebanon 24
داخل إسرائيل.. هذا ما يجري بشأن "اتفاق غزة"
21/03/2025 23:05:43
21/03/2025 23:05:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
2 مليار برميل نفط قرب لبنان.. في أي دولة؟
Lebanon 24
2 مليار برميل نفط قرب لبنان.. في أي دولة؟
17:00 | 2025-03-21
21/03/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الحكومة نعى هدى شديد: ناضلت حتى الرمق الأخير
Lebanon 24
رئيس الحكومة نعى هدى شديد: ناضلت حتى الرمق الأخير
16:59 | 2025-03-21
21/03/2025 04:59:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"التيار" نعى هدى شديد: كانت مثالاً للإعلام الراقي
Lebanon 24
"التيار" نعى هدى شديد: كانت مثالاً للإعلام الراقي
16:51 | 2025-03-21
21/03/2025 04:51:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقبوا.. هكذا سيكون طقس لبنان بعد يومين
Lebanon 24
ترقبوا.. هكذا سيكون طقس لبنان بعد يومين
16:48 | 2025-03-21
21/03/2025 04:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يريده ترامب في لبنان.. باحث إسرائيلي يعلن
Lebanon 24
هذا ما يريده ترامب في لبنان.. باحث إسرائيلي يعلن
16:30 | 2025-03-21
21/03/2025 04:30:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
من ضمن أسوأ السنوات... المنخفض الأخير في لبنان يودعكم واستعدوا للشح!
Lebanon 24
من ضمن أسوأ السنوات... المنخفض الأخير في لبنان يودعكم واستعدوا للشح!
17:48 | 2025-03-20
20/03/2025 05:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رحلة مؤلمة مع المرض.. هدى شديد وداعاً
Lebanon 24
بعد رحلة مؤلمة مع المرض.. هدى شديد وداعاً
15:49 | 2025-03-21
21/03/2025 03:49:41
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر بين ماغي بوغصن و"زوجها".. اكتشفت خيانته مع حبيبته السابقة!
Lebanon 24
توتر بين ماغي بوغصن و"زوجها".. اكتشفت خيانته مع حبيبته السابقة!
09:00 | 2025-03-21
21/03/2025 09:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انحسار الموجة القطبيّة... الأب إيلي خنيصر: هكذا سيُصبح الطقس
Lebanon 24
بعد انحسار الموجة القطبيّة... الأب إيلي خنيصر: هكذا سيُصبح الطقس
09:29 | 2025-03-21
21/03/2025 09:29:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من مؤسسة كهرباء لبنان.. هذا ما أعلنته
Lebanon 24
بيان من مؤسسة كهرباء لبنان.. هذا ما أعلنته
08:10 | 2025-03-21
21/03/2025 08:10:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
17:00 | 2025-03-21
2 مليار برميل نفط قرب لبنان.. في أي دولة؟
16:59 | 2025-03-21
رئيس الحكومة نعى هدى شديد: ناضلت حتى الرمق الأخير
16:51 | 2025-03-21
"التيار" نعى هدى شديد: كانت مثالاً للإعلام الراقي
16:48 | 2025-03-21
ترقبوا.. هكذا سيكون طقس لبنان بعد يومين
16:30 | 2025-03-21
هذا ما يريده ترامب في لبنان.. باحث إسرائيلي يعلن
15:49 | 2025-03-21
بعد رحلة مؤلمة مع المرض.. هدى شديد وداعاً
فيديو
رحمة رياض تكشف عن عمرها.. ونادمة لهذا السبب (فيديو)
Lebanon 24
رحمة رياض تكشف عن عمرها.. ونادمة لهذا السبب (فيديو)
01:21 | 2025-03-20
21/03/2025 23:05:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجددا سلاف فواخرجي تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن الثورة السورية والأسد وصيدنايا والعلويين (فيديو)
Lebanon 24
مُجددا سلاف فواخرجي تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن الثورة السورية والأسد وصيدنايا والعلويين (فيديو)
00:40 | 2025-03-20
21/03/2025 23:05:43
Lebanon 24
Lebanon 24
نهاد الشامي إلى السينما.. فيلم برسالة إيمانية في زمن الصوم
Lebanon 24
نهاد الشامي إلى السينما.. فيلم برسالة إيمانية في زمن الصوم
06:30 | 2025-03-19
21/03/2025 23:05:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24