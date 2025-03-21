ترقبوا.. هكذا سيكون طقس لبنان بعد يومين

قال مصلحة الأرصاد الجويّة في وسام أبو خشفة لـ"لبنان24" إنَّ طقس في سيشهدُ ارتفاعاً تدريجياً وملحوظاً في درجات الحرارة، وذلك بعد المُنخفض الجوي الذي يشهده خلال اليومين الأخيرين.

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وقال أبو خشفة إنّ الارتفاع في درجات الحرارة سيستمرُّ خلال أيام الأسبوع المُقبل لتُلامس درجات الحرارة الـ29 خلال يوم الجُمعة المقبل.

كذلك، أوضح أبو خشفة أن الحرارة ستنخفض نهاية شهر بين الجُمعة والسبت.