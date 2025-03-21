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لبنان

ترقبوا.. هكذا سيكون طقس لبنان بعد يومين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-03-2025 | 16:48
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قال رئيس فرع مصلحة الأرصاد الجويّة في مطار بيروت وسام أبو خشفة لـ"لبنان24" إنَّ طقس يوم الأحد في لبنان سيشهدُ ارتفاعاً تدريجياً وملحوظاً في درجات الحرارة، وذلك بعد المُنخفض الجوي الذي يشهده لبنان خلال اليومين الأخيرين.
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وقال أبو خشفة إنّ الارتفاع في درجات الحرارة سيستمرُّ خلال أيام الأسبوع المُقبل لتُلامس درجات الحرارة الـ29 خلال يوم الجُمعة المقبل.
 
كذلك، أوضح أبو خشفة أن الحرارة ستنخفض نهاية شهر رمضان بين يومي الجُمعة والسبت.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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