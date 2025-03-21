رئيس الحكومة نعى هدى شديد: ناضلت حتى الرمق الأخير

. بعزم لا يلين، وصلابة إيمانها بصوتها وقلمها ورسالتها تودعنا اليوم.

صبرت على الوجع. غالبت المرض. صرعته مراراً قبل أن يصرعها.

هدى ترحل عنّا، وعن بلاد أحبتها وناضلت لأجلها حتى الرمق الأخير.

وداعاً هدى. pic.twitter.com/1extkAOvkK