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لبنان

رئيس الحكومة نعى هدى شديد: ناضلت حتى الرمق الأخير

Lebanon 24
21-03-2025 | 16:59
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كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر حسابه في منصة "اكس"، ناعيًا الصحافية والاعلامية هدى شديد:

"هدى شديد. بعزم لا يلين، وصلابة إيمانها بصوتها وقلمها ورسالتها تودعنا اليوم.
صبرت على الوجع. غالبت المرض. صرعته مراراً قبل أن يصرعها.
هدى ترحل عنّا، وعن بلاد أحبتها وناضلت لأجلها حتى الرمق الأخير.
وداعاً هدى."

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