شخصيات سياسية نعت الإعلامية هدى شديد

رحلت الإعلامية هدى شديد اليوم بعد صراع طويل مع مرض السرطان. ونعى عدد من الشخصيات السياسية شديد، أبرزهم:
جابر: فقد الإعلام اللبناني وجهًا إعلاميًا بارزًا
كتب وزير المال ياسين جابر حسابه على منصة "إكس": "بوفاة الصديقة الإعلامية هدى شديد يفقد
الإعلام اللبناني وجهً إعلامياً بارزاً لطالما تألق في لبنان
والخارج . كانت رفيقة دربنا في رحلاتنا إلى الخارج ومحاورتنا الراقية في يومياتنا السياسية".
تابع: "رحمها الله وخالص التعازي لعائلتها وذويها، وللجسم الصحافي اللبناني ولمحطة LBC".
مخزومي: خسر لبنان قامة صحفية قلّ نظيرها
بدوره، كتب النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه في منصة "اكس":
"برحيل الإعلامية هدى شديد، خسر لبنان
قامة صحفية قلّ نظيرها، ووجه سطع في زمن التألق الإعلامي دون تكلف أو تصنّع.
خالص التعازي لعائلتها وذويها، وللجسم الصحافي والإعلامي وقناة LBCI. لروحها الرحمة والسلام".
معوض: غدرتينا يا هدى
من جانبه، كتب رئيس حركة الإستقلال النائب ميشال معوض عبر حسابه على منصة "أكس": "غدرتينا يا هدى".
فرنجية: لعن الله هذا المرض الخبيث
في السياق نفسه، كتب النائب طوني فرنجية عبر حسابه في منصة "اكس":
"هدى العزيزة التي قاومت وثبتت على إيمانها حتى النفس الأخير وهي تبث الأمل والصلابة.
هدى الكريمة والمُحبة.
هدى التي كانت تفرح عندما يجتمع الأخصام وتبقى جسر تواصل ومحبة حينما يبتعدون.
لعن الله هذا المرض الخبيث والرحمة لروحك الطيبة يا هدى.
العزاء لعائلتك وزملائك لاسيما في "LBCI" و"النهار" و "L'Orient-Le Jour " و"اللواء" و"صوت لبنان" و"إذاعة لبنان
الحرّ الموحد"، حيث كانت البدايات."
كرامي: رحلت الصديقة والاعلامية الانيقة المخضرمة
اما النائب فيصل كرامي، فكتب عبر حسابه في منصة "اكس":
"وداعاً هدى شديد. رحلت الصديقة والاعلامية الانيقة والمخضرمة التي صمدت لسنوات في وجه المرض الخبيث، منهية بكثير من التألق مشوارها الاعلامي والمهني المشرّف.
أحرّ التعازي لعائلتها الصغرى ولعائلتها الكبيرة في المؤسسة اللبنانية للارسال lbci ولكل الجسم الاعلامي اللبناني."
نادي الصحافة: هدى شديد تركت بصمات لا تمحى
أيضًا، نادي الصحافة، اعتبر في بيان أن "الإعلام اللبناني فقد الزميلة هدى شديد بعد صراع طويل مع مرض السرطان، ويشكل رحيلها خسارة كبيرة لعائلة "المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال" ولكل الصحافة اللبنانية حيث تركت بصمات لا تُمحى في الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب.
وأضاف: "ننعي الزميلة هدى شديد ونتقدم من أسرتها ومن أسرة الـ lbci ومن الإعلام اللبناني واللبنانيين بأحرّ التعازي سائلين لها الرحمة والحياة الأبدية".
جميّل: وداعاً هدى
بدوره، كتب النائب سامي جميّل عبر حسابه على "إكس": "من صوت لبنان حتى صدح الصوت وارتسمت الصورة على أهم الشاشات".
تابع: "هدى شديد سيبقى الصوت هادراً وستبقى الحقيقة ساطعة. وداعاً هدى".
الحريري: تركت بصمة لا تُنسى
من جانبه، كتب الرئيس سعد الحريري عبر منصة "إكس": "بحزن كبير، تلقيت نبأ وفاة الصديقة الإعلامية هدى شديد، التي عُرفت بمهنيتها وموضوعيتها وأخلاقها الراقية، وإنسانيتها الكبيرة ، وكفاحها المرير في محاربة المرض الخبيث ، وهي التي تركت بصمة لا تُنسى في كل من عرفها وتعامل معها.
تابع: "انني اتقدم من عائلتها وزملائها والى المؤسسة اللبنانية للارسال بأصدق التعازي ،سائلا الله الرحمة لها".
شهيب: هدى شديد الملتزمة والمهنية ناضلت في مهنتها وفي مصابها
اما النائب أكرم شهيب، فكتب عبر حسابه على منصة "أكس": "نفتقد هدى شديد الإعلامية الملتزمة والمهنية التي ناضلت في مهنتها وفي مصابها، وبقيت صامدة حتى اليوم الأخير... التعزية لعائلتها وعائلة الـ LBCI ومحبّيها الكثر".
القصيفي: ليتنا لم نتعرف اليك لان فراقك المبكر أوجعنا
ونعى نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في بيان " الإعلامية المناضلة هدى شديد التي استسلمت لمشيئة الله بعد صراع طويل مع المرض والتي كتبت عنه ليس بالدواء نقاومه . هدى شديد الرصينة المثقفة التي كانت تنتقد بأسلوب مميز رصين من دون أن تجرح أحدًا أو تسيء اليه ، رحلت في عيد الأم وفي بداية فصل الربيع لكنها ستبقى في الصحافة اللبنانية والعربية مدرسة في الإعلام والصحافة التي بحاجة الى أمثالها. هدى ليتنا لم نتعرف إليك لأن فراقك المبكر أوجعنا".