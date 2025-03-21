شخصيات سياسية نعت الإعلامية هدى شديد

رحلت الإعلامية هدى شديد اليوم بعد صراع طويل مع مرض السرطان. ونعى عدد من الشخصيات السياسية شديد، أبرزهم:



جابر: فقد الإعلام اللبناني وجهًا إعلاميًا بارزًا



كتب وزير المال ياسين جابر حسابه على منصة "إكس": "بوفاة الصديقة الإعلامية هدى شديد الإعلام اللبناني وجهً إعلامياً بارزاً لطالما تألق في والخارج . كانت رفيقة دربنا في رحلاتنا إلى الخارج ومحاورتنا الراقية في يومياتنا السياسية".

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تابع: "رحمها الله وخالص التعازي لعائلتها وذويها، وللجسم الصحافي اللبناني ولمحطة LBC". كتب وزير المال ياسين جابر حسابه على منصة "إكس": "بوفاة الصديقة الإعلامية هدى شديد الإعلام اللبناني وجهً إعلامياً بارزاً لطالما تألق في والخارج . كانت رفيقة دربنا في رحلاتنا إلى الخارج ومحاورتنا الراقية في يومياتنا السياسية".تابع: "رحمها الله وخالص التعازي لعائلتها وذويها، وللجسم الصحافي اللبناني ولمحطة LBC".



مخزومي: خسر قامة صحفية قلّ نظيرها



بدوره، كتب النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه في منصة "اكس":



"برحيل الإعلامية هدى شديد، خسر قامة صحفية قلّ نظيرها، ووجه سطع في زمن التألق الإعلامي دون تكلف أو تصنّع.



خالص التعازي لعائلتها وذويها، وللجسم الصحافي والإعلامي وقناة LBCI. لروحها الرحمة والسلام".



معوض: غدرتينا يا هدى



من جانبه، كتب رئيس حركة الإستقلال النائب ميشال معوض عبر حسابه على منصة "أكس": "غدرتينا يا هدى".



فرنجية: لعن الله هذا المرض الخبيث



في السياق نفسه، كتب النائب طوني فرنجية عبر حسابه في منصة "اكس":

"هدى العزيزة التي قاومت وثبتت على إيمانها حتى النفس الأخير وهي تبث الأمل والصلابة.

هدى الكريمة والمُحبة.

هدى التي كانت تفرح عندما يجتمع الأخصام وتبقى جسر تواصل ومحبة حينما يبتعدون.

لعن الله هذا المرض الخبيث والرحمة لروحك الطيبة يا هدى.

العزاء لعائلتك وزملائك لاسيما في "LBCI" و"النهار" و "L'Orient-Le Jour " و"اللواء" و"صوت لبنان" و"إذاعة الحرّ الموحد"، حيث كانت البدايات."



كرامي: رحلت الصديقة والاعلامية الانيقة المخضرمة



اما النائب فيصل كرامي، فكتب عبر حسابه في منصة "اكس":

"وداعاً هدى شديد. رحلت الصديقة والاعلامية الانيقة والمخضرمة التي صمدت لسنوات في وجه المرض الخبيث، منهية بكثير من التألق مشوارها الاعلامي والمهني المشرّف.

أحرّ التعازي لعائلتها الصغرى ولعائلتها الكبيرة في المؤسسة اللبنانية للارسال lbci ولكل الجسم الاعلامي اللبناني."





نادي الصحافة: هدى شديد تركت بصمات لا تمحى

أيضًا، نادي الصحافة، اعتبر في بيان أن "الإعلام اللبناني فقد الزميلة هدى شديد بعد صراع طويل مع مرض السرطان، ويشكل رحيلها خسارة كبيرة لعائلة "المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال" ولكل الصحافة اللبنانية حيث تركت بصمات لا تُمحى في الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب.



وأضاف: "ننعي الزميلة هدى شديد ونتقدم من أسرتها ومن أسرة الـ lbci ومن الإعلام اللبناني واللبنانيين بأحرّ التعازي سائلين لها الرحمة والحياة الأبدية".



جميّل: وداعاً هدى



بدوره، كتب النائب سامي جميّل عبر حسابه على "إكس": "من صوت حتى صدح الصوت وارتسمت الصورة على أهم الشاشات".

تابع: "هدى شديد سيبقى الصوت هادراً وستبقى الحقيقة ساطعة. وداعاً هدى".



الحريري: تركت بصمة لا تُنسى

