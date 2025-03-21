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لبنان

مأساة داخل منزل في كسروان.. مُسدس يقتل إبن الـ10 سنوات

Lebanon 24
21-03-2025 | 17:43
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توفي الطفل (ب. ن. ق.)، مواليد العام 2015 بينما كان يلهو بمسدس والده الحربي في منزله في بلدة القطين - كسروان.
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وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن طلقاً نارياً انطلق عن طريق الخطأ من المسدس، ما أسفر عن إصابة الطفل في رأسه ووفاته على الفور.

وعلى الأثر، حضرت لقوى الأمنية إلى المكان وبوشرت التحقيقات.

وبعد معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي تم نقلها بواسطة الدفاع المدني إلى مركز كسروان الطبي في غزير.
 
 
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