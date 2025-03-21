مأساة داخل منزل في كسروان.. مُسدس يقتل إبن الـ10 سنوات

توفي الطفل (ب. ن. ق.)، مواليد العام 2015 بينما كان يلهو بمسدس والده في منزله في بلدة القطين - كسروان.

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وذكرت "الوكالة للإعلام" أن طلقاً نارياً عن طريق الخطأ من المسدس، ما أسفر عن إصابة الطفل في رأسه ووفاته على الفور.



وعلى الأثر، حضرت لقوى الأمنية إلى المكان وبوشرت التحقيقات.



وبعد معاينة الجثة من قبل الطبيب تم نقلها بواسطة المدني إلى مركز كسروان الطبي في غزير.