مقدمات النشرات المسائيّة

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العربدة شبه اليومية في جنوب والوضع الهش على الحدود الشرقية مع سورية يؤرقان المشهد الذي تابعه كل من رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل.على أن الرئيس بري الذي أطلق سلسلة مواقف تتعلق بقضايا عدة وأبرزها حقوق المودعين التي أكد مرارا وتكرارا أنها مقدسة شدد على أن ما من شيء تجمع عليه القوى السياسية وخاصة النواب ال128 كما يجمعون على قضية حق المودعين باستعادة ودائعهم كاملة.وحول حق المغتربين المشاركة بالاقتراع للنواب أكد الرئيس بري أهمية ان يراعي قانون الانتخابات النيابية حق الإغتراب اللبناني بأن يكون شريكا في إختيار النواب.وبالعودة إلى المشهد الأمني فهو يستوجب وحدة الداخل لحفظ الوطن من كل وأطماع فبالوحدة نستعيد كل حقوقنا ونحرر كل أرضنا ونستعيد كل أسرانا ونعيد بناء ما تدمر ونضمن ألا نسمح بالدمار مجددا أو دوريا فنحصد بحسب قول رئيس الجمهورية جوزيف عون مستقبلا يليق بالتضحيات والشهداء.في المشهد الداخلي أيضا عبرت آلية التعيينات على طاولة السراي الحكومي بعدما أقرها مجلس الوزراء أمس مرتكزا على مبدأ: لا دولة من دون إدارة تسعى الحكومة إلى أن تكون حيادية ونزيهة وفاعلة وتحمي المواطن وتقوم على الكفاءة والجدارة وليس على المحسوبية أو الزبائنية.في تتسارع وتيرة الأحداث وسط استمرار العدوان بضوء أخضر أميركي على مناطق وأحياء في قطاع غزة حاصدا العشرات من الشهداء ومئات الجرحى مع تصاعد التهديدات بقضم المزيد من الاراضي في القطاع إذ لم تفرج حركة حماس عن إطلاق سراح الاسرى الإسرائيليين.وفي اليمن كما غزة يتواصل العدوان الجوي على مناطقه في إطار سعي الولايات المتحدة الى ايقاف دعم حركة انصار الله للشعب الفلسطيني ومقاومته لكن الضغط الاميركي لم يثن القوات المسلحة اليمنية عن ضرب عمق الكيان المحتل وتنفيذ عمليات نوعية جنوب منطقة يافا المحتلة.في تركيا لا يزال الاعتقال المفاجئ لرئيس بلدية اسطنبول اكرم امام اوغلو يتردد صداه في أنحاء البلاد التي باتت تعيش على صفيح ساخن بعد الخطوة التي وضعت في خانة محاولات الرئيس رجب طيب اردوغان الاقصاء المبكر لمنافسه الاقوى في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028.صفحة سلاح حزب الله انطوت بعد البيان الوزاري، وشعار: شعب جيش مقاومة اصبح من الماضي، فالدولة اللبنانية وحدها مسؤولة عن تحرير اراضيها من اسرائيل وعن امن حدودها. هذا ما اعلنه رئيس الحكومة نواف سلام في حديث تلفزيوني.ومع ان موقف سلام غير مفاجىء في مضمونه، لكن المفاجأة تبقى في اسلوبه المباشر البعيد من المواربة وتدوير الزوايا، وهو أمر غير مألوف لدى المسؤولين اللبنانيين. فسلام وضع الاصبع على الجرح.. سمى الامور باسمائها.. حدد المشكلة ورسم طريق الخلاص وبناء الدولة.فشكرا دولة الرئيس على ما قلت وصرحت، لأن ما قلته يؤكد ان دخل مرحلة جديدة، وهي مرحلة تترسخ يوما بعد يوم. فالعودة الى الماضي اصبحت مستحيلة، مهما كابر البعض، وفي طليعة هذا البعض الشيخ احمد قبلان الذي هاجم وزراء في حكومة سلام، مؤكدا ان ثلاثية شعب جيش مقاومة ستظل الثلاثية الضامنة للسيادة الوطنية سواء ذكرت في البيان الوزراي ام لم تذكر.موقف قبلان يعني واحدا من امرين: فاما ان صاحبه يعيش حالة انكار ولا يريد ان يعترف بالواقع، واما انه لا يعترف بالدولة وقوانينها وانظمتها ويريد " فتح دولة" على حسابه. فهل هذا ما يريده قبلان وجميع المقتنعين بكلامه غير المقنع؟.إذا كان الوضع الإقليمي بالغ التعقيد، فالوضع المحلي ليس بأحسن حال، على وقع التطورات المتنقلة من غزة الى سوريا فتركيا، في موازاة الغموض غير البناء حتى اللحظة، على الخط الأميركي-الإيراني.ففي سلطة جديدة، بنهج قديم، يدفع مزيدا من الناس يوما بعد يوم الى طرح أسئلة اكثر واكبر حول الهدف الفعلي من سلسلة الأحداث التي عصفت بالبلاد منذ 17 تشرين الاول 2019، إذا كانت النتيجة على شاكلة ما وصلنا اليه اليوم.فعلى المستوى السيادي، الاحتلال الاسرائيلي مستمر للنقاط الخمس الجنوبية، والخروقات اليومية تتمادى “على عينك يا مجتمع دولي”، في وقت باتت الحدود الشرقية تشكل عمليا، وعلى مدار الساعة، خطرا جاثما يطبق فوق صدور اللبنانيين، فيهددهم في حياتهم وأرزاقهم كل يوم، في وقت لا يبدو مفهوما الإحجام عن دعوة المجلس الأعلى للدفاع للانعقاد، بناء على اقتراح الرئيس العماد ميشال عون، إذ لا يكفي إطلاقا التبرير المعطى للامتناع، كالقول إن لا ظرف طارئا أو عاجلا يدعو الى ذلك، فالعكس تماما هو الصحيح.وعلى المستوى الاقتصادي، الحكومة التي يتساجل أطرافها كل يوم حول سلاح حزب الله، غارقة بشبر آلية للتعيينات، تكاد تلامس خرق الدستور، فيما الخطط الإصلاحية والمالية تبدو مؤجلة، تماما كالنهوض الموعود، ولا يكفي في هذه الاطار تكرار مقولة الودائع المقدسة أو العائدة لطمأنة الناس الذين فقدوا الثقة، التي لن تعيدها الكلمات ولا الشكليات.أما على المستوى الديموقراطي، فجرس انذار جديد: ففيما يدبر البعض في الخفاء انقلابا على قانون الانتخاب الذي صحح التمثيل الوطني وأدخل النسبية ومنح المنتشرين حق الاقتراع من الخارج، عاد شبح تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية ليطل برأسه من جديد، بعنوان تقني هذه المرة، على رغم كثافة أفعال الجزم وأسماء التأكيد، المستخدمة من أكثر من رئيس ووزير.غير ان بداية نشرتنا اليوم لن تكون من السياسة، بل مع البطولة. فرحيل جورج أعرج يعيد إلى الأذهان شريط تضحيات وبطولات لا ينضب، حفاظا على وطن لن يموت، وسيبقى على قيد الحرية والسيادة والاستقلال، مهما تكاذب الدجالون في المواقف، او تكالب المنافقون على المواقع، أو باع أبناء القضية الواحدة من شهداء، لقاء مكاسب رخيصة، عنوانها السلطة الملوثة بالدم والمال الموسخ بالفساد.في ظل تعدد الكلام عن الجنوب والبقاع وحزب الله والسلاح، فجر رئيس الحكومة نواف سلام قنبلة سياسية وديبلوماسية، من شأنها أن تعيد النقاش إلى بداياته، الرئيس سلام إختار قناة "العربية" ليقول ما قاله والذي هو رسالة لتصل إلى أكثر من جهة داخلية وخارجية وربما الى ما وراء البحار، يقول: إن "صفحة سلاح حزب الله انطوت بعد البيان الوزاري وشعار "شعب جيش مقاومة" أصبح من الماضي ".لم يكتف الرئيس سلام بذلك بل تابع: "البيان الوزاري ينص بوضوح على حصر السلاح بيد الدولة والجميع ملتزم بذلك، ولا أحد يعمل في اتجاه معاكس لحصر السلاح بيد الدولة".حزب الله، بلسان النائب حسين الحاج حسن، وفي حديث لل" ال بي سي آي"، أعلن أن "السلاح للبحث"، وأن حزب الله مع الدولة جنوب الليطاني وشماله.كلام رئيس الحكومة، وكلام حزب الله، المتزامنان، ولكن غير المنسجمين، سيعيدان النقاش إلى المربع الأول في توقيت دقيق، يتعلق بما يدور في سواء على الحدود شرقا او جنوبا، كما يتعلق بأكثر من تسريبات ورسائل عبر أكثر من وسيلة إعلامية تتعلق بسلاح حزب الله وبالموقف اللبناني الرسمي منه، فهل جاء كلام الرئيس نواف سلام ليعطي الجواب عن هذه الرسائل؟البداية من الموقف الذي خص به النائب حسين الحاج حسن ال" ال بي سي آي".البلديات قربت المسافات وأول الفتوح.. كسروان فالسباق الى معركة الانتخابات المحلية بدأت بلم الشمل البلدي والعائلي وتزامنا مع عيد الام تحالف نبع الحنان الكسرواني منصور غانم البون مع القوات بعد غربة طويلة.وانطلقت جولة البلديات والمخاتير في كل والموصولة بالتوزيع العائلي والمناطقي واذا كانت هذه المعركة اهلية بمحلية إلا أنها ترسم ملامح الانتخابات النيابية وتقرأ في طالعها وطلائعها إذ تختلط الأوراق وتنسج التحالفات..وتجتمع الأضداد وتفترق بحسب ما تقتضيه اللحظة الانتخابية والمصلحة السياسية لذلك سيخضع قانون الانتخاب لعملية تشريح على طاولة اللجان النيابية المشتركة مطلع الأسبوع، للبحث في الاقتراح المقدم من النائب علي حسن خليل حول انتخاب النواب الستة المغتربين وإدخال صوت تفضيلي ثان على القانون.وأول "فيتو" على الاقتراح رفعه جبران باسيل الذي قال إن المعركة الفعلية في انتخابات 2026 هي كسر احتكار الثنائي الشيعي لطائفته وإن بنائب واحد أيا يكن وعلى الوتر عينه، قال رئيس الحكومة نواف سلام للعربية إن صفحة حزب الله انطوت بعد البيان الوزاري وشعار "جيش وشعب ومقاومة" أصبح من الماضي.وأضاف أن إسرائيل تتذرع بسلاح حزب الله للبقاء في الجنوب وهذا مخالف للقانون الدولي والتفاهمات الأخيرة والدولة وحدها هي المسؤولة عن تحرير الأراضي والجهات الدولية تؤكد أن الجيش يقوم بدور جيد في الجنوب كلام سلام تزامن وجولة على الحدود الجنوبية قام بها وفد عسكري ودبلوماسي أميركي وأوروبي، يرافق لجنة الإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار والجيش اللبناني.لكن الكلام ومعاينة الواقع بالعين المجردة لم يصرفا على أرض الميدان حيث تنصلت إسرائيل من الاتفاق قبل أن يجف الحبر على ورقه وتحولت لجنته الخماسية وعراب الاتفاق الجنرال الأميركي إلى مراقب للخروقات والاعتداءات التي حاصرت البلاد من جنوبها إلى شرقها.ومثل تحلل الرئيس الأميركي من المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار في غزة وأعلن أنه يدعم بالكامل ما تقوم به إسرائيل ولاقاه في موقفه مبعوثه إلى ستيف ويتكوف الذي تبنى معادلة التفاوض بالناركوسيلة ضغط على حماس.وفي القطاع المحمول على النار أعادت إسرائيل تهديدها وأعلن وزير الحرب يسرائيل كاتس أنه سيستخدم كل وسائل الضغط بما فيها تطبيق خطة ترامب للتهجير الطوعي وترامب كان مزهوا اليوم وهو يعلن فخر الصناعة الحربية وخصص مؤتمرا صحفيا موسعا في البيت الأبيض للكشف عن جوهرة سلاح الجوF47، وهي أول طائرة تنتمي إلى الجيل السادس وتتمتع بميزات فوق صوتية متطورة وقادرة على حمل طائرات مسيرة.وباعتداد قال ترامب: من خلال هذه الطائرة سنسيطر على السماء ونأمل ألا نستخدمها للحرب بل للردع وللدفاع والأهم أعلن ترامب أنه سيبيع الطائرة إلى الحلفاء ومن خزائنهم وجيوبهم سيسترد كلفة الإنتاج من المستهلك.