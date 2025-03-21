المعلمون الى الإضراب الاثنين ودعوات عمالية لتصحيح الرواتب والتقديمات

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شارفت المهلة التي اعطتها النقابات والجمعيات للحكومة للبدء بمعالجة الامور الاجتماعية شارفت على الانتهاء مع اعلان روابط المعلمين الرسميين الإضراب التحذيري يوم الاثنين ودعوة الجمعيات العمومية للانعقاد لاعلان الإضراب المفتوح ردا على قرار وزيرة التربية ريما كرامة بالغاء بدل الإنتاجية واستبدالها بتعويضات المثابرة مما ادى الى تقليص حجم الإنتاجية الى النصف، وفق ما كتبت" الديار".اضافت:كما يستعد موظفو المصالح المستقلة الى خطوات تصعيدية، ويطالب موظفو القطاع العام بتحسين رواتبهم والتقديمات، والا العودة الى الإضراب خلال الأيام المقبلة.وتابعت"في موضوع التعيينات، فان ما جرى حتى الان ل ايبشر بنهج مغاير، والخلاف ـ الفرنسي على تعيين حاكم جديد لمصرف واضح، رغم ان النهائي سيكون لواشنطن ولن تغير لودريان اي شيء.اما بالنسبة للالية الإدارية وبنودها الـ ٩ التي اقرت للتعيينات، فهي مخالفة للدستور حسب مرجع قانوني لان الطائف اعطى الوزير الصلاحيات المطلقة في عمل وزارته، وهو من يقترح الاسماء ومجلس الوزراء يقوم بالتعيين، والمجلس الدستوري ابطل مفعول في عهد حكومة حسان دياب لأنها تمس بصلاحيات الوزير، واي طعن بالالية سيؤدي الى وقف العمل ببنودها.