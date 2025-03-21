وفد أمني لبناني إلى دمشق لبحث التوترات الحدودية والتعاون المستقبلي

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ذكرت «الشرق الأوسط» أن وزير اللبناني اللواء ميشال منسى بدأ اتصالاته لترتيب « أمنية» إلى لبحث الوضع الحدودي بين والتعاون الأمني بين أجهزة ، عقب أدى إلى وقف اشتباكات حدودية مسلحة.وقالت مصادر لبنانية إن منسى يرتب للقاءات سوف تُعقد مع نظيره السوري ومسؤولين آخرين، وإنه سوف يصطحب وفداً يضم المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي.