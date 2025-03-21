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لبنان

وفد أمني لبناني إلى دمشق لبحث التوترات الحدودية والتعاون المستقبلي

Lebanon 24
21-03-2025 | 23:31
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ذكرت «الشرق الأوسط» أن وزير الدفاع اللبناني اللواء ميشال منسى بدأ اتصالاته لترتيب «زيارة أمنية» إلى سوريا لبحث الوضع الحدودي بين البلدين والتعاون الأمني بين أجهزة البلدين، عقب اتفاق أدى إلى وقف اشتباكات حدودية مسلحة.
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وقالت مصادر لبنانية إن منسى يرتب للقاءات سوف تُعقد مع نظيره السوري ومسؤولين آخرين، وإنه سوف يصطحب وفداً يضم المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي.
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