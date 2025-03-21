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لبنان

سلام في صيدا مساء اليوم

Lebanon 24
21-03-2025 | 23:34
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كتبت" الاخبار":في إطار الفعاليات الثقافية والسياحية التي تحييها مدينة صيدا خلال شهر رمضان تحت شعار «صيدا مدينة رمضانية»، يحلّ رئيس الحكومة نواف سلام ضيفاً على المدينة الليلة، بصفته الشخصية والرسمية مع عائلته وعدد من الوزراء، للتجوّل في أزقة صيدا القديمة والسهر في مقاهيها وزيارة معالمها التراثية والثقافية، بين موعدي الإفطار والسحور.
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وقد اعتادت صيدا استضافة كبار المسؤولين في هذه المناسبة في السنوات الماضية، بمسعى من النائبة بهية الحريري والبلديات المحسوبة عليها. غير أن زيارة سلام الليلة لمسقط رأس زوجته السفيرة سحر بعاصيري، تأتي بعد تنسيق بين نائبي المدينة أسامة سعد وعبد الرحمن البزري وجمعيات أهلية ومنظمات غير حكومية، مع دور خاص لوزير الثقافة غسان سلامة الذي تلقّى الدعوة من رئيس «جمعية التنمية للإنسان والبيئة» فضل الله حسونة، واقترح على الأخير دعوة رئيس الحكومة.
وقد رحّب سلام بتلبية الدعوة طالباً أن يتم التواصل مع سعد والبزري اللذين بادرا مع رئيس البلدية حازم بديع إلى تنسيق برنامج الزيارة لناحية المواعيد والضيوف والمواقع التي سيزورها سلام، و«السهرة» في مقهى باب السراي الذي تديره جمعية حسونة.
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