سلام في صيدا مساء اليوم

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كتبت" الاخبار":في إطار الفعاليات الثقافية والسياحية التي تحييها مدينة صيدا خلال شهر رمضان تحت شعار «صيدا مدينة رمضانية»، يحلّ رئيس الحكومة نواف سلام ضيفاً على الليلة، بصفته الشخصية والرسمية مع عائلته وعدد من الوزراء، للتجوّل في أزقة صيدا القديمة والسهر في مقاهيها وزيارة معالمها التراثية والثقافية، بين موعدي الإفطار والسحور.وقد اعتادت صيدا استضافة كبار المسؤولين في هذه المناسبة في السنوات الماضية، بمسعى من النائبة بهية والبلديات المحسوبة عليها. غير أن سلام الليلة لمسقط رأس زوجته السفيرة سحر بعاصيري، تأتي بعد تنسيق بين نائبي أسامة سعد وعبد الرحمن البزري وجمعيات أهلية ومنظمات غير حكومية، مع دور خاص الثقافة غسان سلامة الذي تلقّى من رئيس «جمعية التنمية للإنسان والبيئة» فضل الله حسونة، واقترح على الأخير دعوة رئيس الحكومة.وقد رحّب سلام بتلبية طالباً أن يتم التواصل مع سعد والبزري اللذين بادرا مع رئيس البلدية حازم بديع إلى تنسيق برنامج الزيارة لناحية المواعيد والضيوف والمواقع التي سيزورها سلام، و«السهرة» في مقهى باب السراي الذي تديره جمعية حسونة.