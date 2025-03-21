Advertisement

لبنان

النازحون قنبلة موقوتة متجددة بعد تقليص برنامج الأغذية مساعداته

Lebanon 24
21-03-2025 | 23:45
A-
A+
Doc-P-1336804-638782192189509120.jpg
Doc-P-1336804-638782192189509120.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت سابين عويس في" النهار":منذ بداية آذار الجاري، يواجه لبنان احتمالاً كبيراً لتفجر أزمة النازحين السوريين في وجه الحكومة الجديدة، إذ يتجه برنامج الغذاء العالمي الى تقليص حجم المساعدات التي يقدمها للبنانيين والسوريين للسنة الجارية، مع احتمال كبير بالاستمرار في هذا التوجه مستقبلاً إن لم يتمكن البرنامج من تأمين مصادر التمويل. ويأتي هذا التوجه كنتيجة حتمية لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف كل برامج التمويل العائدة لمؤسسة التنمية الأميركية "USAID"، ما سينعكس سلباً على المساعدات التي يتلقاها لبنانيون وسوريون مصنفون في خانة الأكثر حاجة من هذا القرار، إذ يتوقع البرنامج أن عدد المستفيدين اللبنانيين من مساعدات نقدية من البرنامج سيتراجع بنسبة 40 في المئة، فيما سيتراجع عدد المستفيدين من السوريين من المساعدات النقدية لشراء الغذاء بنسبة 70 في المئة.
Advertisement
وبعد اتفاق وقف النار الذي أوقف العمليات العسكرية، بدأت ملامح الأزمة تظهر أكثر في ظلّ تعذر عودة النازحين بانتظام إلى قراهم وبلداتهم، فيما لا تزال عودة النازحين السوريين مرتبطة بالمساعدات النقدية التي يتلقونها من المنظمات الدولية.
 
ويدخل برنامج الأغذية العالمي بمساعداته النقدية المنتظمة ضمن عمل الشبكات الحكومية المعنية بالأمن الاجتماعي، التي استفاد منها حتى الآن ما يقرب من 800 ألف شخص. 

 
وتفيد مصادر حكومية عاملة مع البرنامج أن المخطط يرمي للوصول إلى إجمالي 400 ألف شخص من العائدين إلى سوريا خلال الأشهر الستة المقبلة وذلك من خلال تزويدهم إما بحصص غذائية أو مساعدات نقدية لمدة أقصاها ستة أشهر، وبعد ذلك ستنتقل الأسر المؤهلة إلى دعم برنامج الأغذية العالمي على المدى الطويل.
 
وليس مستبعداً أن يشكل هذا الموضوع مادة متفجرة في وجه الحكومة إن لم يبدأ التعامل معه من خلال مقاربة عملية تعمل على العودة الإلزامية لتخفيف أعباء النزوح عن المجتمع المضيف، وذلك من خلال فتح قنوات التواصل الرسمي مع الإدارة السورية الجديدة كما التزمت الحكومة في بيانها الوزاري. 
مواضيع ذات صلة
"برنامج الغذاء العالمي" يقلّص المساعدات للسوريين بـ70%
lebanon 24
22/03/2025 12:58:24 Lebanon 24 Lebanon 24
برنامج الأغذية العالمي: الاحتياجات الإنسانية في غزة هائلة مع عودة النازحين إلى شمال القطاع
lebanon 24
22/03/2025 12:58:24 Lebanon 24 Lebanon 24
أ.ف.ب: برنامج الأغذية العالمي سيلغي المساعدات الغذائية لمليون شخص في ميانمار
lebanon 24
22/03/2025 12:58:24 Lebanon 24 Lebanon 24
عزام: المولدات الموزعة بين الأحياء قنابل موقوتة
lebanon 24
22/03/2025 12:58:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:16 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:43 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:33 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:16 | 2025-03-22
06:53 | 2025-03-22
06:50 | 2025-03-22
06:43 | 2025-03-22
06:33 | 2025-03-22
06:28 | 2025-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24