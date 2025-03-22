لضمان الأمن.. إجراءات أمنية مشددة في طرابلس

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نفّذت دوريات من مكتب أمن في مخابرات الجيش إجراءات أمنية مشددة تضمنت نصب حواجز ثابتة وتسيير دوريات سيارة وراجلة، حيث تم تفتيش والتدقيق في الهويات لضمان الأمن والاستقرار في ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".تأتي هذه الخطوة ضمن خطة أمنية تهدف إلى بسط الأمن ومتابعة حركة توافد المواطنين إلى الأسواق قبل حلول عيد الفطر ، في ظل ازدياد النشاط التجاري والازدحام في .وقد لاقت هذه الإجراءات ترحيبًا وارتياحًا لدى الأهالي أشادوا بدور الجيش في الأمن وحماية المواطنين.