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لبنان

لضمان الأمن.. إجراءات أمنية مشددة في طرابلس

Lebanon 24
22-03-2025 | 01:17
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نفّذت دوريات من مكتب أمن طرابلس في مخابرات الجيش إجراءات أمنية مشددة تضمنت نصب حواجز ثابتة وتسيير دوريات سيارة وراجلة، حيث تم تفتيش السيارات والتدقيق في الهويات لضمان الأمن والاستقرار في المدينة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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تأتي هذه الخطوة ضمن خطة أمنية تهدف إلى بسط الأمن ومتابعة حركة توافد المواطنين إلى الأسواق قبل حلول عيد الفطر ، في ظل ازدياد النشاط التجاري والازدحام في المدينة.

وقد لاقت هذه الإجراءات ترحيبًا وارتياحًا لدى الأهالي الذين أشادوا بدور الجيش في تعزيز الأمن وحماية المواطنين.

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