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لبنان

هل حسمت رئاسة بلدية جبيل؟

Lebanon 24
22-03-2025 | 02:30
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تتكثف الاتصالات بين فاعليات وعائلات جبيل لتجنب معركة انتخابات رئاسة بلدية مدينة جبيل وتلافي الخلافات بين عائلاتها، وقد وصلت الاتصالات الى مرحلة متقدمة في تأمين اكبر ائتلاف حول شخصية لا اعتراض عليها. وكشفت مصادر جبيلية ان الشخصية التي اتفق عليها هي وزير سابق.
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في المقابل، لفت مصدر جبيلي الى أن أحد نواب القضاء تراجع عن الشروط التي كان يضعها على أحد المرشحين في مدينة الحرف في ما خص رئيس بلديتها، وذهب الى ترشيح أحد أصدقائه المقربين ، ولكن بعد فترة وجيزة شعر أن ما قام به ربما ينعكس على شعبيته في المدينة بطريقة سلبية، وربما يجمع المتضررين جميعهم في لائحة واحدة، مما دفعه للعودة الى المرشح الأول حيث خفف النائب من شروطه على المرشح لمنصب رئيس البلدية .
 
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