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لبنان

نقابة الصيادلة ترفع نسبة تغطيتها للعاملين في القطاع وأسعار التأمين تنخفض

Lebanon 24
22-03-2025 | 02:38
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أجرى مجلس نقابة صيادلة لبنان فض استدراج العروض بما يتعلّق بالتامين الصحي للصيادلة، فأتت الارقام أقل من السنة الماضية بقرابة ٣٪؜ لل in و ٤ %لل out، رغم ارتفاع اسعار التأمين بشكل عام في لبنان.
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ومن المتوقّع ان ترفع نقابة الصيادلة نسبة مساهمتها في تغطيتها للصيادلة العاملين وعائلاتهم الى أكثر من ٥٠٪؜ ، بعد انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية للصيادلة ،وتكليف الصيادلة مجلس النقابة بذلك.

ان التمكّن من زيادة نسبة مساهمة نقابة الصيادلة في تغطية الصيادلة العاملين هو نتيجة انخفاض ارقام التامين الصحي لهذا العام ، اضافة الى الوفر المحقق في نقابة الصيادلة هذا العام  والمخصص للتامين الصحي حصراً، والبالغ قيمته 3,3 مليون $ ، بزيادة 800 الف $ عن السنة الماضية.
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