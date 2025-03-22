نقابة الصيادلة ترفع نسبة تغطيتها للعاملين في القطاع وأسعار التأمين تنخفض

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أجرى مجلس صيادلة فض استدراج العروض بما يتعلّق بالتامين الصحي للصيادلة، فأتت الارقام أقل من السنة الماضية بقرابة ٣٪؜ لل in و ٤ %لل out، رغم ارتفاع اسعار التأمين بشكل عام في .ومن المتوقّع ان ترفع الصيادلة نسبة مساهمتها في تغطيتها للصيادلة العاملين وعائلاتهم الى أكثر من ٥٠٪؜ ، بعد انعقاد العامة الاستثنائية للصيادلة ،وتكليف الصيادلة مجلس بذلك.ان التمكّن من نسبة مساهمة الصيادلة في تغطية الصيادلة العاملين هو نتيجة انخفاض ارقام التامين الصحي لهذا العام ، اضافة الى الوفر المحقق في الصيادلة هذا العام والمخصص للتامين الصحي حصراً، والبالغ قيمته 3,3 مليون $ ، بزيادة 800 الف $ عن السنة الماضية.