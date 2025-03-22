وزير دفاع إسرائيل بعد إطلاق الصواريخ من لبنان: "المطلة مقابل بيروت"!

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أصدر وزير ، يسرائيل كاتس، تعليماته للجيش بالردّ على إطلاق الصواريخ من ، مؤكدًا أن لن تسمح بتهديد أمن في الجليل.وأضاف كاتس: "لقد وعدنا بتوفير الأمن لمجتمعات الجليل، وهذا ما سيحدث بالضبط. قانون المطلة هو نفسه قانون بيروت"، محمّلًا الحكومة مسؤولية أي هجوم ينطلق من أراضيها.