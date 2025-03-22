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لبنان

وزير دفاع إسرائيل بعد إطلاق الصواريخ من لبنان: "المطلة مقابل بيروت"!

Lebanon 24
22-03-2025 | 02:40
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أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليماته للجيش بالردّ على إطلاق الصواريخ من لبنان، مؤكدًا أن إسرائيل لن تسمح بتهديد أمن البلدات في الجليل.
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وأضاف كاتس: "لقد وعدنا بتوفير الأمن لمجتمعات الجليل، وهذا ما سيحدث بالضبط. قانون المطلة هو نفسه قانون بيروت"، محمّلًا الحكومة اللبنانية مسؤولية أي هجوم ينطلق من أراضيها.
وتأتي هذه التصريحات عقب إطلاق صواريخ من لبنان نحو بلدة المطلة شمال إسرائيل، وهو الهجوم الأول من نوعه منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني الماضي بعد الحرب بين إسرائيل وحزب الله.
 
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