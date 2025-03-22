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لبنان

رصدٌ أمني في لبنان.. العينُ على "الخلايا النائمة"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
22-03-2025 | 03:15
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تتخوّف مصادر أمنيّة من "استفاقة" الخلايا المسلحة النائمة داخل لبنان، لما يُمثل ذلك من فرصة لتوتر الأوضاع الداخلية تزامناً مع الأحداث عند الحدود بين لبنان وسوريا.
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وتحدّثت المصادر عن أنَّ الأمن الإستباقيّ أساسيّ على هذا الصعيد لاسيما في المناطق التي تُعتبر "حمراء" وتتخذ طابعاً أمنياً دقيقاً، علماً أنَّ القوى الأمنية تُكثف رقابتها في تلك الأماكن منعاً لحصول أي انفلاتٍ غير محسوب.
 
المصدر: لبنان 24
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