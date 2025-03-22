رصدٌ أمني في لبنان.. العينُ على "الخلايا النائمة"

Advertisement

تتخوّف مصادر أمنيّة من "استفاقة" الخلايا المسلحة النائمة داخل ، لما يُمثل ذلك من فرصة لتوتر الأوضاع تزامناً مع الأحداث عند الحدود بين وسوريا.وتحدّثت المصادر عن أنَّ الأمن الإستباقيّ أساسيّ على هذا الصعيد لاسيما في المناطق التي تُعتبر "حمراء" وتتخذ طابعاً أمنياً دقيقاً، علماً أنَّ القوى الأمنية تُكثف رقابتها في تلك الأماكن منعاً لحصول أي انفلاتٍ غير محسوب.