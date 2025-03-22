تدابير سير غداً في وسط بيروت.. هذا ما أعلنته قوى الامن

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أعلنت العامة لقوى الامن الداخلي أنه وبتاريخ 23-03-2025، واعتبارًا من الساعة 06،00 ولغاية الساعة 09،00 صباحًا، ستقيم جمعية “بيروت ماراثون” تمرينًا تدريبيًّا ضمن البرنامج التدريبي /542/ للعدّائين والعدّاءات يرغبون المشاركة للمرة الأولى في الماراثون لمسافة /42,195/كلم وذلك خلال فعاليات بيروت ماراثونينطلق العداؤون من ساحة باتجاه عين المريسة، وصولًا إلى نادي الضبّاط، ثم الالتفاف والعودة إلى وسط بيروت-ساحة مرورًا بشارع “غورو” باتجاه الجميزة، ومار مخايل، وصولاً إلى تقاطع الدخولية، ثم الالتفاف والعودة إلى نقطة الإنطلاق مرورًا بشارع باستورعلمًا أنه لن يكون هناك أي منع للمرور أو تحويل للسير على طول المسار المذكور.يرجى من المواطنين أخذ ، والتقيد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الامن الداخلي، وبلافتات التوجيهية الموضوعة في المكان حفاظًا على سلامة المشاركين وتسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام