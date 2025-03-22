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لبنان

تدابير سير غداً في وسط بيروت.. هذا ما أعلنته قوى الامن

Lebanon 24
22-03-2025 | 04:08
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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنه وبتاريخ 23-03-2025، واعتبارًا من الساعة 06،00 ولغاية الساعة 09،00 صباحًا، ستقيم جمعية “بيروت ماراثون” تمرينًا تدريبيًّا ضمن البرنامج التدريبي /542/ للعدّائين والعدّاءات الذين يرغبون المشاركة للمرة الأولى في سباق الماراثون لمسافة /42,195/كلم وذلك خلال فعاليات سباق بيروت ماراثون
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ينطلق العداؤون من ساحة الشهداء باتجاه عين المريسة، وصولًا إلى نادي الضبّاط، ثم الالتفاف والعودة إلى وسط بيروت-ساحة الشهداء مرورًا بشارع “غورو” باتجاه الجميزة، ومار مخايل، وصولاً إلى تقاطع الدخولية، ثم الالتفاف والعودة إلى نقطة الإنطلاق مرورًا بشارع باستور

علمًا أنه لن يكون هناك أي منع للمرور أو تحويل للسير على طول المسار المذكور

.يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الامن الداخلي، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان حفاظًا على سلامة المشاركين وتسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام
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