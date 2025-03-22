هجوم.. هكذا وصف تقرير إسرائيلي "يونيفيل لبنان"!

نشر معهد "ألما" الإسرائيليّ تقريراً جديداً هاجم فيه قوات "اليونيفيل" في ، مدعياً أنها لم تتمكن من مواجهة أنشطة "حزب الله" في الجنوب.

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وذكر التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" أنه يوم 16 آذار الجاري، أصابت طلقة نارية سيارة متوقفة في مستوطنة أفيفيم شمال إسرائيل قرب الحدود بين وإسرائيل، وقال الجيش الإسرائيليّ إن مصدر الطلقة على الأرجح هو ، وأضاف: "رداً على ما حصل، شن الجيش ضربات جوية، زعم أنها طالت أهدافاً تابعة لـ"حزب الله" في قرية عيناثا اللبنانية".

واليوم السبت، سُجلت توترات جديدة عند الحدود بين وإسرائيل حيث تمّ إطلاق صواريخ من باتجاه مستوطنات إسرائيلية، وقد تبع ذلك قصفٌ جوي إسرائيليّ طال مناطق لبنانية.

"حزب الله" بدوره نفى ضلوعه في حادثة إطلاق الصواريخ، فيما عثر الجيش منصات صاروخية بدائية في منطقة شمال الليطاني.

التقرير يقول إن التطورات التي تجري عند الحدود بين وإسرائيل، ما هي إلا سلسلة من الحوادث الحدودية التي تُسلّط الضوء على انتهاكات حزب الله المستمرة لقرار مجلس الأمن رقم 1701، ولاتفاق وقف إطلاق النار ، وأضاف: "كان رقم 1701، الصادر في نهاية حرب الثانية عام 2006، يهدف إلى منع إعادة تسليح حزب الله واستئناف الأعمال العدائية في جنوب لبنان".

وأردف: "بموجب هذا ، الذي يتم تجديده كل شهر آب، تم تحديد الواقعة بين نهر الليطاني والحدود كمنطقة خالية من الأسلحة، حيث لا يُسمح إلا للقوات المسلحة الرسمية وقوات اليونيفيل بإجراء عمليات مسلحة هناك".

وأضاف: "لقد تم تكليف قوات اليونيفيل صراحة بموجب 1701 بمساعدة الجيش اللبناني في فرض هذه القيود، وتم تفويضها باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان عدم استخدام هذه لأنشطة عدائية في منطقة عملياتها. ومع ذلك، عملياً، فشلت اليونيفيل باستمرار في منع حزب الله من تحصين مواقعه في جنوب . كذلك، فقد استمر هذا النمط حتى فترة وقف إطلاق النار الحالية، حيث سمحت اليونيفيل للحزب ببناء بنيتها التحتية العسكرية، في انتهاك مباشر لاتفاق وقف إطلاق النار".

وقال: "لسنوات، حذّرت إسرائيل من عدم فعالية قوات اليونيفيل، وذلك لمشكلتين أساسيتين. أولاً، عدم وضوح تفويضها، إذ لا يُحدد 1701 صلاحياتها التنفيذية صراحةً، مما يجعل دورها مبهماً. ثانياً، قام حزب الله بشكل منهجي بترهيب قوات اليونيفيل، وتقييد حركتها، ومنع عمليات التفتيش، وحتى مهاجمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للحد من قدرتها على العمل بحرية".

وادّعى التقرير أنَّ "حزب الله منع دوريات اليونيفيل من دخول مناطق حيوية، وهاجم آلياتها، ودمّر كاميرات المراقبة التابعة لها"، وقال: "بدلاً من مواجهة هذه التحديات، تجنبت اليونيفيل إلى حد كبير المواجهات المباشرة مع حزب الله، وفشلت في كبح جناحه العسكري".

وتابع: "في أعقاب هجوم أفيفيم، لم تُصدر اليونيفيل إدانةً، ولم تُجرِ تحقيقاً، ولم تُصدر حتى بياناً. هذا الصمت ليس غريباً، فقد فشلت اليونيفيل مراراً في الرد على استفزازات حزب الله عبر الحدود، وقد ساهم تقاعس المنظمة في حماية حزب الله من التدقيق الدولي، وسمح لها بالعمل بحرية".

وأكمل: "خلال الحرب الأخيرة، اتضح أنَّ اليونيفيل ليست مجرد قوة غير فعّالة، بل تُلحق ضرراً بالغاً بتطبيق 1701. ومن المبررات الراسخة لتقاعس اليونيفيل منع قواتها من دخول الممتلكات الخاصة، وهو ما استغله حزب الله بإخفاء الأسلحة داخل منازل المدنيين والمناطق الزراعية. إلا أن الحرب كشفت أن حزب الله كان ينشط أيضاً في مناطق مفتوحة، وغالباً على مقربة من مواقع اليونيفيل. ورغم ذلك، لم تتخذ اليونيفيل أي إجراء لمنع حزب الله من حفر أنفاق هجومية، أو تخزين الأسلحة، أو التحضير لهجمات عبر الحدود".

وأكمل: "من التبريرات الأخرى التي يُستشهد بها غالباً لتبرير إخفاقات اليونيفيل، خوف أفرادها على سلامتهم وتجنبهم استفزاز حزب الله تحسباً لأي رد فعل عنيف. مع ذلك، خلال العملية البرية المحدودة التي شنتها إسرائيل في جنوب ، عرقلت اليونيفيل بنشاط أنشطة جيش الدفاع . ورغم أن إسرائيل طلبت من اليونيفيل إخلاء مناطق محددة من العمليات العسكرية مؤقتاً لتجنب الأضرار الجانبية، إلا أن اليونيفيل رفضت".

وتابع: "بدلاً من ذلك، بقيت قواتها في مواقعها، ممّا عرقل جهود الجيش لتفكيك البنية التحتية لحزب الله، في الضيقة بجنوب التي كانت قوات الجيش تنفذ فيها مناوراتها البرية. وفي بعض الحالات، ظهر أفراد اليونيفيل بشكل غير متوقع في ساحة المعركة، مما عطل مناورات الجيش وأتاح لعناصر حزب الله فرصة الفرار. مع هذا، يؤكد العديد من الحوادث الموثقة، بما في ذلك أدلة مصورة، أن أفراد اليونيفيل تصرفوا بطرق ساعدت حزب الله بشكل فعال بدلاً من إنفاذ وقف إطلاق النار".

وزعم التقرير مُتابعاً: "حتى بعد هدوء القتال، ظلت اليونيفيل غائبة تماماً عن جهود إنفاذ . ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، واصل حزب الله انتهاكاته اليومية للقرار 1701، بما في ذلك الأنشطة في المواقع العسكرية قرب الحدود، ونشر عناصر مسلحة في مناطق محظورة، وتهريب الأسلحة. هنا، تُرك للجيش التعامل مع هذه الانتهاكات منفرداً، بينما لم تتخذ قوات اليونيفيل أي إجراء ضد النشاط العسكري المستمر لحزب الله".

وأكمل التقرير: "بعد مرور 3 أشهر على وقف إطلاق النار، أثبتت اليونيفيل أنها لا تخدم أي غرض ذي معنى، فهي لا تراقب أنشطة حزب الله، ولا تمنع انتهاكات وقف إطلاق النار، ولا تطبق أيًا من القيود المنصوص عليها في 1701، بل وقع عبء التنفيذ بالكامل على عاتق الجيش ، الذي اضطر لمراقبة أنشطة حزب الله من دون دعم دولي".

وأردف: "لطالما دعا مركز ألما إلى تخفيضات كبيرة في حجم وميزانية اليونيفيل، مُجادلاً بأن القوة أثبتت عدم فعاليتها. بعد الحرب، بات واضحاً بشكل متزايد أن هذا النهج قد لا يكون كافياً. إذا لم تتمكن اليونيفيل من إنفاذ ولايتها، فلن يخدم وجودها أي غرض سوى توفير ستار دولي لحزب الله لمواصلة تعزيز قوته العسكرية دون رادع".