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لبنان

الجيش: إغلاق 4 معابر غير شرعية في مشاريع القاع والقصر - الهرمل

Lebanon 24
22-03-2025 | 04:51
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أعلنت قيادة الجيش انه ضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، أغلقت وحدة من الجيش 4 معابر غير شرعية في منطقتي مشاريع القاع والقصر - الهرمل.

 
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