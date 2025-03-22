الجيش: إغلاق 4 معابر غير شرعية في مشاريع القاع والقصر - الهرمل

أعلنت انه ضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، أغلقت وحدة من الجيش 4 معابر غير شرعية في منطقتي مشاريع القاع والقصر - الهرمل.

ضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، أغلقت وحدة من الجيش أربعة معابر غير شرعية في منطقتي مشاريع القاع والقصر - الهرمل.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/Y1GdIW8E3K pic.twitter.com/1wlbAtyQ3v — (@LebarmyOfficial) March 22, 2025 Advertisement