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لبنان

الإبلاغ عن اختفاء شاب من آل زعيتر في بعلبك

Lebanon 24
22-03-2025 | 04:54
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تمّ الإبلاغ عن اختفاء الشاب سعدو محمد زعيتر منذ مساء امس الجمعة ولم يعرف بعد عنه اي معلومات حتى اللحظة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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وبحسب مصادر امنية، فان سعدو اقفل ليلا محل الهواتف الذي يملكه في بلدته كفردان في قضاء بعلبك متجها الى منزله سيرا على الاقدام ليختفي اثره بعد ذلك. 

وبحث عنه أهله وأقاربه ولم يتم العثور عليه حتى اللحظة.
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