الإبلاغ عن اختفاء شاب من آل زعيتر في بعلبك

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تمّ الإبلاغ عن اختفاء الشاب سعدو منذ مساء امس الجمعة ولم يعرف بعد عنه اي معلومات حتى اللحظة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وبحسب مصادر امنية، فان سعدو اقفل ليلا محل الهواتف الذي يملكه في بلدته في متجها الى منزله سيرا على الاقدام ليختفي اثره بعد ذلك.وبحث عنه أهله وأقاربه ولم يتم العثور عليه حتى اللحظة.