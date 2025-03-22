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لبنان

اعتصام لأهالي البقاع الغربي احتجاجا على التقنين القاسي

Lebanon 24
22-03-2025 | 05:24
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نفذ أهالي البقاع الغربي اعتصاما عند سد القرعون  تحت شعار "عم نسهر على الشمعة"، وذلك احتجاجاً على التقنين القاسي بعد توقف المعامل المائية جراء شح مياه الأمطار، وفق ما أفادت مندوية "لبنان 24". 
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