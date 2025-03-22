اعتصام لأهالي البقاع الغربي احتجاجا على التقنين القاسي

نفذ أهالي اعتصاما عند سد القرعون تحت شعار "عم نسهر على الشمعة"، وذلك احتجاجاً على التقنين القاسي بعد توقف المعامل المائية جراء شح مياه الأمطار، وفق ما أفادت مندوية "لبنان 24".

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