الجيش عثر على المنصات التي أُطلقت منها الصواريخ باتّجاه إسرائيل... وهذا ما أعلنه

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه الآتي:على أثر إطلاق صواريخ من نحو المحتلة، أجرى الجيش عمليات مسح وتفتيش وعثر بنتيجتها على ٣ منصات صواريخ بدائية الصنع في الواقعة شمال نهر الليطاني بين بلدتَي كفرتبنيت وأرنون - النبطية، وعمل على تفكيكها.تستمر في اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الوضع في الجنوب.