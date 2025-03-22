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لبنان

نقابة العاملين في الاعلام نعت هدى شديد: متميّزة بما تحمل من قيم المحبة

Lebanon 24
22-03-2025 | 06:09
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نعت نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع في بيان، الزميلة الإعلامية المرحومة هدى شديد، "التي تميزت على مدى اكثر من عشرين عامًا من عملها بالصدقية والمهنية العالية وصوتًا، وصورة  للمناقبية والنزاهة. متميزة بما تحمل من قيم  المحبة واحترام الجميع ممن اتفقت معهم او خالفتهم في الرأي والسياسة. واجهت المرض بقوة  وشجاعة  الى ان تمكن منها، راحلة بسلام تاركة إرثًا  كبيرا من المحبة لدى مختلف شرائح المجتمع اللبناني".
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