Advertisement

لبنان

صراف بحث مع وفد مجلس التنفيذيين اللبنانيين في السعودية سبل تحفيز المنتشرين للإستثمار في لبنان

Lebanon 24
22-03-2025 | 06:26
A-
A+
Doc-P-1336955-638782433012452844.jpeg
Doc-P-1336955-638782433012452844.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف وبمشاركة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقّير، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وفداً من مجلس التنفيذيين اللبنانيين في السعودية برئاسة ربيع الأمين، بحضور رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية إيلي رزق، وجرى البحث في تفعيل التواصل والتعاون بين الاتحاد وبين رجال الأعمال اللبنانيين العاملين في السعودية والخليج للاستثمار في الفرص المتاحة في لبنان
Advertisement

صراف 

بدايةً رحب صراف بالوفد، مؤكداً "اعطاء الاتحاد أولوية كبيرة لتقوية الشراكة بين رجال الأعمال اللبنانيين المقيمين والمنتشرين للاستثمار في لبنان"، 

وإذ اشار صراف إلى أنه "مع انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة هناك أجواء إيجابية، وهذا يفتح الباب لفرص استثمارية كثيرة وواعدة في لبنان، خصوصاً ان البلد يحتاج الى إعادة تطوير كل بناه التحتية فضلاً عن الفرص الكثيرة والمتنوعة في القطاعات الاقتصادية المختلفة"، مؤكداً "إعطاء الأولوية في هذا الإطار للشراكة بين رجال الأعمال المقيمين والمنتشرين للاستثمار فيها".

وأكد ان "اتحاد المستثمرين اللبنانيين يواكب هذه المرحلة بكل تفاصيلها ويعمل على التواصل والتشاور مع رجال الاعمال اللبنانيين في الداخل والخارج للاستعداد بشكل جيد للتطورات الايجابية المتوقعة على المستوى الاستثماري".

شقير

وتحدث شقير، فاشار الى ان "الهيئات الإقتصادية أعدت ورقة إصلاحية شاملة بعنوان: "تطلعات نحو لبنان الجديد"، وهي تتضمن مختلف الإصلاحات والإجراءات المطلوبة للإنتقال بلبنان الى دولة عصرية وحديثة، ومن ضمن ذلك تحديث القوانين لا سيما قانون الإستثمار وقانون الضريبي وقانون الجمارك، مشدداً على انه "لا يمكن اليوم دعوة المنتشرين اللبنانيين للإستثمار في لبنان بالكلام العاطفي، إنما المطلوب اليوم طرح إستثمارات مجدية لتشجيعهم على الإستثمار فيها".

الأمين 

وتحدث الأمين فشكر لصراف الاجتماع الهام الذي يؤسس لشراكة حقيقية لإعادة بناء الوطن. وأكد أن "رجال الأعمال اللبنانيين المنتشرين حاضرون للانخراط في الاستثمار في لبنان"، مشيراً إلى أنه "عند إنطلاق البلد سيكون هناك اندفاع كبير للاستثمار ليس فقط من قبل اللبنانيين المنتشرين إنما أيضاً من قبل الأشقاء السعوديين". 

حوار 

بعد ذلك جرى حوار بين الحضور حول الفرص المتاحة في لبنان، وجرى الإتفاق بين الطرفين على استمرار التواصل والتعاون لمواكبة التطورات المقبلة على المستوى الاستثماري.
مواضيع ذات صلة
رجّي استقبل وفداً من مجلس التنفيذيين اللبنانيين في المملكة العربية السعودية
lebanon 24
22/03/2025 22:36:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس رجال الأعمال اللبناني - الكويتي بحث مع سكاف في سبل تنمية العلاقات الاقتصادية
lebanon 24
22/03/2025 22:36:21 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي عرض مع وفد مجلس الاعمال اللبناني في الكويت سبل تعزيز التعاون
lebanon 24
22/03/2025 22:36:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون خلال استقباله وفد مجلس التنفيذيين في المملكة العربية السعودية: الاغتراب يشكّل رافعةً للبنان ومن حقّ المغتربين أن يتمثّلوا في المجلس النيابي بالطريقة الأفضل
lebanon 24
22/03/2025 22:36:21 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:31 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:58 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:28 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:14 | 2025-03-22
16:13 | 2025-03-22
16:00 | 2025-03-22
15:59 | 2025-03-22
15:50 | 2025-03-22
15:42 | 2025-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24