Advertisement

لبنان

وزارة الاشغال: رسامني ينطلق برؤية واضحة

Lebanon 24
22-03-2025 | 06:27
A-
A+
Doc-P-1336956-638782433017608266.jpg
Doc-P-1336956-638782433017608266.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت وزارة الاشغال العامة والنقل على منصة "أكس": "منذ تسلّم مهامه، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ينطلق برؤية واضحة: جولات ميدانية، اجتماعات تنسيقية، وخطوات تأسيسية تمهّد لمرحلة من العمل الفعّال والتغيير المنشود".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اجتماع عقده رسامني... وإيعاز لورش متعهدي وزارة الأشغال
lebanon 24
22/03/2025 22:39:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الأشغال فايز رسامني: مطار ثان في لبنان هو ضروري وموجود في خطتنا الحكومية (الحرة)
lebanon 24
22/03/2025 22:39:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الأشغال فايز رسامني: أخذنا كل الإجراءات اللازمة في المطار لتكون صارمة وتحمي المسافرين (الحرة)
lebanon 24
22/03/2025 22:39:19 Lebanon 24 Lebanon 24
من هو وزير الاشغال العامة والنقل الجديد فايز رسامني؟
lebanon 24
22/03/2025 22:39:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:31 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:58 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:28 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:14 | 2025-03-22
16:13 | 2025-03-22
16:00 | 2025-03-22
15:59 | 2025-03-22
15:50 | 2025-03-22
15:42 | 2025-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24