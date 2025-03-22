وزارة الاشغال: رسامني ينطلق برؤية واضحة

كتبت وزارة الاشغال العامة والنقل على منصة "أكس": "منذ تسلّم مهامه، وزير الأشغال العامة والنقل رسامني ينطلق برؤية واضحة: جولات ميدانية، اجتماعات تنسيقية، وخطوات تأسيسية تمهّد لمرحلة من العمل الفعّال والتغيير المنشود".

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