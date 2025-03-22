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لبنان

الأبيض: أنا تحت سقف القانون

Lebanon 24
22-03-2025 | 06:28
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أكد وزير الصحة السابق الدكتور فراس الأبيض في بيان، أن "جميع الأموال التي تم تحصيلها خلال فترة ولايته الوزارية تم تحويلها بالكامل إلى خزينة الدولة بالـFresh، بعد التدقيق اللازم بالأرقام"، مشددا على أن "أي ادعاء بخلاف ذلك لا يمت للحقيقة بصلة".
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وأشار الأبيض إلى أن "فترة توليه الوزارة شهدت ظروفا استثنائية، حيث كانت الإدارة العامة شبه معطلة نتيجة الأوضاع التي فرضتها جائحة كورونا". وأوضح أن الواجب والمسؤولية في تلك المرحلة تطلبا اتخاذ إجراءات إدارية سريعة لحماية السلامة العامة واحتواء فيروس "كورونا" الذي أودى بحياة العديد من المواطنين وهدد حياة آخرين.

كما شدد على أن "تجربته الوزارية والإدارية، خاصة في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، تجسد التزامه بالنزاهة والاحترام الكامل للقانون"، وأكد أنه "كان ولا يزال وسيبقى تحت سقف القانون".

وختم داعيا إلى "توخي الدقة في نشر المعلومات حرصا على الأمانة المهنية واحتراما للرأي العام".
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