قوى الأمن توقف تسعة أشخاص.. وهذا ما كانوا يقومون به في محيط مستشفى الحريري

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صــدر عــــن المديريـّة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على اختلافها، توافرت معلومات لدى مفرزة الاستقصاء المركزيّة في وحدة جهاز أمن السّفارات والإدارات والمؤسّسات العامّة حول وجود مجموعة أشخاص مشبوهين في محيط الرئيس الشهيد رفيق في محلّة الجناح، يعمدون إمّا إلى سلب بعض المرضى أدويتهم المخدّرة للأوجاع أو يجبرونهم على بيعها لهم، وذلك بهدف الإتجار بها.بتاريخ 20-3-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفت قوّة من المفرزة المذكورة، بالجرم المشهود، من المشتبه بهم، وهم من الجنسيّتَين اللّبنانيّة والفلسطينيّة، وجميعهم من أصحاب السّوابق، بينهم خمسة أشخاص مطلوبين للقضاء بجرمي سرقة ومخدّرات.بتفتيشهم، ضُبِطَ بحوزتهم كميّة من حشيشة الكيف والماريجوانا والحبوب المخدّرة، وسكاكين وأدوات حادّة.أودع الموقوفون القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة المختص.