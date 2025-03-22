Advertisement

لبنان

حصيلة أوليّة... هذا ما تسبّبت به الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت منزلاً في تولين

Lebanon 24
22-03-2025 | 06:50
A-
A+
Doc-P-1336966-638782447571230397.jpg
Doc-P-1336966-638782447571230397.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين، في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت منزلاً وسط بلدة تولين في جنوب لبنان.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة: 4 جرحى في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على مدينة صور
lebanon 24
22/03/2025 22:39:52 Lebanon 24 Lebanon 24
250 شهيدا حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على غزة (العربية)
lebanon 24
22/03/2025 22:39:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: غارة العدوّ الإسرائيلي على وادي فرون أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطن
lebanon 24
22/03/2025 22:39:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": شهيد و3 جرحى حصيلة أولية للغارة على صيدا
lebanon 24
22/03/2025 22:39:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:31 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:58 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:28 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:14 | 2025-03-22
16:13 | 2025-03-22
16:00 | 2025-03-22
15:59 | 2025-03-22
15:50 | 2025-03-22
15:42 | 2025-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24