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لبنان

وزير المال: نزع سلاح حزب الله في جنوب الليطاني حسم بالفعل

Lebanon 24
22-03-2025 | 06:53
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رأى وزير المال ياسين جابر أن "نزع سلاح حزب الله في جنوب الليطاني حسم بالفعل".
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وأضاف في حديث لـ"الحدث": "على إسرائيل إتاحة الفرصة لانتشار الجيش اللبناني على الأرض".
 
وقال: "قررنا تطويع 4500 جندي لتقوية الجيش".
 
وتابع قائلاً: " إسرائيل لا تلتزم بالقرار 1701 وتحرج الجيش اللبناني". 
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