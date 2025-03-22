وزير المال: نزع سلاح حزب الله في جنوب الليطاني حسم بالفعل

رأى وزير المال جابر أن "نزع في جنوب الليطاني حسم بالفعل".

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وأضاف في حديث لـ"الحدث": "على إتاحة الفرصة لانتشار على الأرض".

وقال: "قررنا تطويع 4500 جندي لتقوية الجيش".

وتابع قائلاً: " لا تلتزم بالقرار 1701 وتحرج الجيش اللبناني".