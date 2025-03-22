رجي: لا نسعى للتصعيد ونعمل لدفع إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان

قال والمغتربين رجي: "نبذل كل الجهود الدبلوماسية مع أصدقاء العرب والأجانب لوقف تصعيد إسرائيل".

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وفي حديث لـ"الجزيرة"، أضاف: "لا للتصعيد ونعمل لدفع لوقف اعتداءاتها على لبنان".