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لبنان

عن تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان.. هذا ما قاله جابر

Lebanon 24
22-03-2025 | 07:09
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قال وزير المال ياسين جابر: "سنعين حاكما جديدا لمصرف لبنان الأسبوع المقبل". 
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وفي حديث لـ"العربية"، أضاف: "سنطلب من مجلس النواب تعديلات على قانون السرية المصرفية".
 
وتابع قائلاً: "سنقوم بكل ما هو ضروري لحل أزمة المصارف"، مضيفاً أن "المصارف لن تستقبل ودائع من دون إصلاح الهيكل المالي".
 
وقال: "شددنا القيود على المنافذ الحدودية لمنع تهريب الأموال".
 
وأضاف: "أنهينا التفاوض مع البنك الدولي لدعم صندوق الإعمار".
 
 
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