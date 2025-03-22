عن تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان.. هذا ما قاله جابر

قال وزير المال ياسين جابر: "سنعين حاكما جديدا لمصرف الأسبوع المقبل".

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وفي حديث لـ"العربية"، أضاف: "سنطلب من مجلس النواب تعديلات على قانون السرية المصرفية".

وتابع قائلاً: "سنقوم بكل ما هو لحل أزمة المصارف"، مضيفاً أن "المصارف لن تستقبل ودائع من دون إصلاح الهيكل المالي".

وقال: "شددنا القيود على المنافذ الحدودية لمنع تهريب الأموال".

وأضاف: "أنهينا التفاوض مع البنك الدولي لدعم صندوق الإعمار".