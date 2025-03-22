12
o
بيروت
13
o
طرابلس
11
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
7
o
النبطية
3
o
زحلة
4
o
بعلبك
8
o
بشري
9
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عن تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان.. هذا ما قاله جابر
Lebanon 24
22-03-2025
|
07:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال وزير المال ياسين جابر: "سنعين حاكما جديدا لمصرف
لبنان
الأسبوع المقبل".
Advertisement
وفي حديث لـ"العربية"، أضاف: "سنطلب من مجلس النواب تعديلات على قانون السرية المصرفية".
وتابع قائلاً: "سنقوم بكل ما هو
ضروري
لحل أزمة المصارف"، مضيفاً أن "المصارف لن تستقبل ودائع من دون إصلاح الهيكل المالي".
وقال: "شددنا القيود على المنافذ الحدودية لمنع تهريب الأموال".
وأضاف: "أنهينا التفاوض مع البنك الدولي لدعم صندوق الإعمار".
مواضيع ذات صلة
جابر: نسعى إلى تعيين حاكم لمصرف لبنان قبل انتهاء الشهر الحالي
Lebanon 24
جابر: نسعى إلى تعيين حاكم لمصرف لبنان قبل انتهاء الشهر الحالي
22/03/2025 22:40:18
22/03/2025 22:40:18
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الإعلام بول مرقص في دردشة مع الإعلاميين: جلسة حكومية في قصر بعبدا هذا الخميس ومن أبرز بنودها تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان
Lebanon 24
وزير الإعلام بول مرقص في دردشة مع الإعلاميين: جلسة حكومية في قصر بعبدا هذا الخميس ومن أبرز بنودها تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان
22/03/2025 22:40:18
22/03/2025 22:40:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تعيين حاكم مصرف لبنان قبل نهاية آذار واتجاه لتعيين اسم غير المطروحَين
Lebanon 24
تعيين حاكم مصرف لبنان قبل نهاية آذار واتجاه لتعيين اسم غير المطروحَين
22/03/2025 22:40:18
22/03/2025 22:40:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص: تعيين حاكم مصرف لبنان سيخضع لمعايير وسيتمّ تعيينه في أسرع وقت مُمكن
Lebanon 24
مرقص: تعيين حاكم مصرف لبنان سيخضع لمعايير وسيتمّ تعيينه في أسرع وقت مُمكن
22/03/2025 22:40:18
22/03/2025 22:40:18
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير الثقافة مُخاطباً الجامعة العربية: لوقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان
Lebanon 24
وزير الثقافة مُخاطباً الجامعة العربية: لوقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان
16:14 | 2025-03-22
22/03/2025 04:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
قطر تدين الضربات الإسرائيلية: ندعم الجمهورية اللبنانية
Lebanon 24
قطر تدين الضربات الإسرائيلية: ندعم الجمهورية اللبنانية
16:13 | 2025-03-22
22/03/2025 04:13:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بين لبنان والعراق.. ماذا قيلَ عن الجبهات ضد إسرائيل؟
Lebanon 24
بين لبنان والعراق.. ماذا قيلَ عن الجبهات ضد إسرائيل؟
16:00 | 2025-03-22
22/03/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الضربات الإسرائيلية.. هذا ما قالته فرنسا
Lebanon 24
بعد الضربات الإسرائيلية.. هذا ما قالته فرنسا
15:59 | 2025-03-22
22/03/2025 03:59:34
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصناعة: سلامٌ إلى هدى الإحترافية المرحة
Lebanon 24
وزير الصناعة: سلامٌ إلى هدى الإحترافية المرحة
15:50 | 2025-03-22
22/03/2025 03:50:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
على الرغم من غنائها ورقصها له.. الإعلامي ايلي باسيل يكشف تفاصيل جديدة عن علاقة نانسي عجرم بزوجها
Lebanon 24
على الرغم من غنائها ورقصها له.. الإعلامي ايلي باسيل يكشف تفاصيل جديدة عن علاقة نانسي عجرم بزوجها
03:45 | 2025-03-22
22/03/2025 03:45:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم الفنان علي الديك... شقيقه تُوفي بأزمة قلبيّة (صورة)
Lebanon 24
الموت يُؤلم الفنان علي الديك... شقيقه تُوفي بأزمة قلبيّة (صورة)
08:31 | 2025-03-22
22/03/2025 08:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
2 مليار برميل نفط قرب لبنان.. في أي دولة؟
Lebanon 24
2 مليار برميل نفط قرب لبنان.. في أي دولة؟
17:00 | 2025-03-21
21/03/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيد الأم... إليكم ما قالته زينب فياض عن والدتها هيفا وهبي (صورة)
Lebanon 24
في عيد الأم... إليكم ما قالته زينب فياض عن والدتها هيفا وهبي (صورة)
09:58 | 2025-03-22
22/03/2025 09:58:36
Lebanon 24
Lebanon 24
كانتا "أعز الأصحاب".. خلاف كبير بين نادين نسيب نجيم واليوتيوبر "يومي" وإعلامي لبناني يكشف السبب
Lebanon 24
كانتا "أعز الأصحاب".. خلاف كبير بين نادين نسيب نجيم واليوتيوبر "يومي" وإعلامي لبناني يكشف السبب
02:28 | 2025-03-22
22/03/2025 02:28:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:14 | 2025-03-22
وزير الثقافة مُخاطباً الجامعة العربية: لوقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان
16:13 | 2025-03-22
قطر تدين الضربات الإسرائيلية: ندعم الجمهورية اللبنانية
16:00 | 2025-03-22
بين لبنان والعراق.. ماذا قيلَ عن الجبهات ضد إسرائيل؟
15:59 | 2025-03-22
بعد الضربات الإسرائيلية.. هذا ما قالته فرنسا
15:50 | 2025-03-22
وزير الصناعة: سلامٌ إلى هدى الإحترافية المرحة
15:42 | 2025-03-22
حردان نعى هدى شديد: خسارة للإعلام المهني والرصين
فيديو
على طريقة الأفلام.. بريطاني يحوّل زميله لأشلاء (فيديو وصور)
Lebanon 24
على طريقة الأفلام.. بريطاني يحوّل زميله لأشلاء (فيديو وصور)
15:00 | 2025-03-22
22/03/2025 22:40:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار زواجه.. هكذا رد أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار زواجه.. هكذا رد أحمد العوضي (فيديو)
15:00 | 2025-03-22
22/03/2025 22:40:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"حسبي الله ونعم الوكيل".. هل انفصل أحمد السقا عن زوجته؟ (فيديو)
Lebanon 24
"حسبي الله ونعم الوكيل".. هل انفصل أحمد السقا عن زوجته؟ (فيديو)
05:47 | 2025-03-22
22/03/2025 22:40:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24