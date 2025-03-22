بعد الغارات على الجنوب... تعليق من الجيش الإسرائيليّ

أعلن المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ "الجيش الإسرائيليّ أغار على عشرات المنصات الصاروخية وعلى مقر قيادة عمل من داخله عناصر من حزب الله".



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وتابع: "سيُواصل الجيش الإسرائيليّ العمل لحماية مواطني إسرائيل". وأضاف: "يُشكّل إطلاق القذائف الصاروخية نحو إصبع الجليل خرقاً فاضحًا للتفاهمات بين وإسرائيل، وتهديدًا مباشرًا على مواطني حيث تتحمل الدولة المسؤولية للحفاظ على الاتفاق".وتابع: "سيُواصل الجيش الإسرائيليّ العمل لحماية مواطني إسرائيل".