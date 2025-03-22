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لبنان

بعد الغارات على الجنوب... تعليق من الجيش الإسرائيليّ

Lebanon 24
22-03-2025 | 07:32
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أعلن المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ "الجيش الإسرائيليّ أغار على عشرات المنصات الصاروخية وعلى مقر قيادة عمل من داخله عناصر من حزب الله". 
وأضاف: "يُشكّل إطلاق القذائف الصاروخية صباح اليوم نحو إصبع الجليل خرقاً فاضحًا للتفاهمات بين لبنان وإسرائيل، وتهديدًا مباشرًا على مواطني إسرائيل حيث تتحمل الدولة اللبنانية المسؤولية للحفاظ على الاتفاق". 
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وتابع: "سيُواصل الجيش الإسرائيليّ العمل لحماية مواطني إسرائيل".
 
 
 
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