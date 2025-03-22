عن "هجمات لبنان".. ماذا كشف الإعلام الإسرائيليّ؟

سلّطت وسائل إعلام إسرائيليّة، اليوم السبت، الضوء على الأحداث الأمنية والتوترات القائمة حالياً عند الحدود بين وإسرائيل وذلك في ضوء حادثة حصلت صباحاً تمثلت بإطلاق صواريخ من باتجاه مُستوطنة المطلة أعقبها قصفٌ إسرائيلي طال بلدات لبنانية عديدة.

Advertisement

وقالت صحيفة "معاريف" إن هناك حالة من الذعر في من ردّة فعل على الهجمات التي طالتها، مشيرة إلى أن الجيش "يقصف مواقع وأهدافاً تابعة لحزب الله".

وقالت الصحيفة إن الجيش اللبناني يُجري تحقيقاً لاستيضاح تفاصيل إطلاق الصواريخ باتجاه التي حمّلت الحكومة مسؤولية ما يحدث على أراضيها.

من ناحيتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنّ سُكاناً في وسط ، بما في ذلك تل أبيب وريشون لتسيون ورامان جان، أفادوا بسماع أصوات انفجارات قوية تزامناً مع التوترات القائمة عند الحدود بين وإسرائيل.

في الوقت نفسه، ذكرت البث أنه في الوقت الراهن، انتهى الرّد على إطلاق الصواريخ باتجاه مُستوطنة المطلة صباح اليوم.

إلى ذلك، صرّح ديفيد أزولاي، رئيس مجلس مستوطنة المطلة رداً على عمليات إطلاق الصواريخ: "لم يعد سوى 8% من السكان، ومن بين هؤلاء، بدأ اليوم بإخلاء المنازل بسبب تهديد أمني حقيقي".

وذكر أزولاي أنَّ عودة السكان إلى المطلة في ظل الظروف الحالية غير معقولة، مؤكداً أنَّ "سكان المستوطنة لن يكونوا رهينة أي تنازل أمني".

وأكد أزولاي أنه لم يتم إخلاء السكان، لكن بعض الذين عادوا إلى المستعمرة بدأوا في المغادرة صباح اليوم بعد عمليات الإطلاق.

بدوره، قال رئيس بلدية كريات شمونة، أفيخاي شتيرن، رداً على إطلاق النار من لبنان: "لدي سؤال واحد فقط للواء أوري غوردين، قائد المنطقة الشمالية، الذي قال إنه لا يوجد عائق أمام العودة إلى الشمال. هل ما زلت تعتقد ذلك؟".

أما رئيس حزب بيتنا، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان فقال: "صواريخ من غزة واليمن ولبنان في يوم واحد. رئيس وزراء السابع من تشرين الأول (بنيامين نتنياهو) يُشكّل خطراً على أمن إسرائيل".