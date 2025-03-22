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لبنان

الصليب الأحمر سلم معدات بحث وإنقاذ لفرق المستجيب الأول في قضاء صور

Lebanon 24
22-03-2025 | 07:50
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سلم الصليب الأحمر اللبناني معدات بحث وإنقاذ لفرق الإنقاذ في جمعية الرسالة للإسعاف الصحي "فريق المستجيب الأول" بحضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم المسؤول التنظيمي لحركة "أمل" في إقليم جبل عامل المهندس علي إسماعيل، رئيس اتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق، ومدير وحدة الكوارث في الصليب الأحمر قاسم شعلان، إلى جانب عدد من المسؤولين.
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وخلال حفل التسليم، أكد شعلان على "أهمية التعاون مع وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور"، مشيرا إلى أن "المعدات التي تم تسليمها تتبع المعايير العالمية في عمليات البحث والإنقاذ". كما نوه ب"دور هذه المعدات في تعزيز قدرات الفرق العاملة في التعامل مع الطوارئ".

من جانبه، أكد رئيس اتحاد بلديات قضاء صور دبوق "أهمية تعزيز قدرات فرق المستجيب الأول"، مؤكدا أن هذه الفرق "كانت بحاجة ماسة خلال الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان".

 من جهته، شكر مفوض جبل عامل في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية قاسم حيدر، الصليب الأحمر على دعمه لفرق البحث والإنقاذ، مؤكدا "استمرار فرق الجمعية في أداء مهامها الإنسانية".

أما المهندس علي إسماعيل، فقد أشاد ب"تضحيات العاملين في مجال الإسعاف والإنقاذ"، معربا عن تقديره للصليب الأحمر ولجمعية "كشافة الرسالة الإسلامية" على دورهم الحيوي خلال الأزمات.

وفي ختام الحفل، تم تسليم المعدات للفرق التي خضعت للتدريب في مجال البحث والإنقاذ.
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