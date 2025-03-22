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لبنان

"طريقة بدائية".. هل لـ"حزب الله" علاقة بقصف إسرائيل؟

Lebanon 24
22-03-2025 | 07:46
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نقلت قناة "الميادين" عن مصادر مُطلعة قولها إنَّ "الطريقة البدائية لعملية إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه مستوطنة المطلة تؤكد أنه لا علاقة لحزب الله بها".
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وذكرت المصادر أنَّه "جرت العادة لدى حزب الله أن يُصدر بياناً في ما يتعلق بعملياته"، مشيرة إلى أنَّ "العدو الإسرائيلي لا يحتاجُ إلى أي ذريعة للاستمرار باعتداءاته على لبنان".
 
 
إلى ذلك، نقلت قناة "الجديد" عن مصادر في "حزب الله" قولها إنَّ "الحزب ملتزم قرار الدولة ولم يخرج عن هذا الالتزام منذ اتفاق وقف اطلاق النار".
 
 
في المقابل، قالت قناة الـ"LBCI" إنَّ "حزب الله أبلغ رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام بأنه غير معني بما جرى في الجنوب وبأنه حريص على وقف إطلاق النار وهو خلف الدولة اللبنانية ويرفض العودة إلى التصعيد".
 
 
وفي وقتٍ سابق، اليوم، تعرضت مستوطنة المطلة الإسرائيلية لإطلاق 3 صواريخ مصدرها لبنان.
 
 
وإثر ذلك، شن العدو الإسرائيلي غارات عنيفة استهدفت عدداً من القرى والبلدات اللبنانية، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.
 
 
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