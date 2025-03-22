نقلت قناة "الميادين" عن مصادر مُطلعة إنَّ "الطريقة البدائية لعملية إطلاق الصواريخ من باتجاه مستوطنة المطلة تؤكد أنه لا علاقة لحزب الله بها".

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وذكرت المصادر أنَّه "جرت العادة لدى حزب الله أن يُصدر بياناً في ما يتعلق بعملياته"، مشيرة إلى أنَّ "العدو لا يحتاجُ إلى أي ذريعة للاستمرار باعتداءاته على لبنان".

إلى ذلك، نقلت قناة "الجديد" عن مصادر في "حزب الله" إنَّ "الحزب ملتزم قرار الدولة ولم يخرج عن هذا الالتزام منذ اتفاق وقف اطلاق النار".

في المقابل، قالت قناة الـ"LBCI" إنَّ "حزب الله أبلغ الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام بأنه غير معني بما جرى في الجنوب وبأنه حريص على وقف إطلاق النار وهو خلف الدولة ويرفض العودة إلى التصعيد".

وفي وقتٍ سابق، اليوم، تعرضت مستوطنة المطلة لإطلاق 3 صواريخ مصدرها .

وإثر ذلك، شن العدو غارات عنيفة استهدفت عدداً من القرى والبلدات ، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.