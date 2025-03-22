عبد المسيح: تيار المستقبل يلعب دورًا محوريًا في إعادة بناء الدولة

Advertisement

كتب أديب عبد المسيح عبر حسابه الخاص على منصة " "إكس": "بدعوة كريمة من معالي السيدة بهية ومنسقية في صيدا والجنوب، تشرفت سحور رمضاني مميز أقامته المنسقية في مدينة صيدا، عدد من الشخصيات والفعاليات وأعضاء المكتب السياسي لتيار المستقبل".وقال: "تميز اللقاء بكلمات أكدت على الدور المحوري الذي يلعبه في إعادة بناء الدولة، وعلى الحاجة الملحة لإحياء المؤسسات العامة وتمكينها بأسرع وقت ممكن. بعد السحور، شاركنا في جولة مميزة في أحياء صيدا القديمة، حيث استمتعنا بجمال أسواقها ومتاجرها ومتاحفها، وفعالياتها الرمضانية التي تعكس روح وأصالتها".وأضاف: "رافقني في هذه المناسبة كل من الدكتور وسيم الحسن، والسيدين روني فرح وروي عبيد من أعضاء مكتبي السياسي. صيدا، مدينة الحياة والقيم والأصالة. شكراً من القلب لهذه التي تحمل اسم رفيق وتبقى عنواناً دائماً لنبض المستقبل".