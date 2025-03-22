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لبنان

عبد المسيح: تيار المستقبل يلعب دورًا محوريًا في إعادة بناء الدولة

Lebanon 24
22-03-2025 | 07:55
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كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه الخاص  على منصة " "إكس": "بدعوة كريمة من معالي السيدة بهية الحريري ومنسقية تيار المستقبل في صيدا والجنوب، تشرفت بحضور سحور رمضاني مميز أقامته المنسقية في مدينة صيدا، بحضور عدد من الشخصيات والفعاليات وأعضاء المكتب السياسي لتيار المستقبل".
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وقال: "تميز اللقاء بكلمات أكدت على الدور المحوري الذي يلعبه تيار المستقبل في إعادة بناء الدولة، وعلى الحاجة الملحة لإحياء المؤسسات العامة وتمكينها بأسرع وقت ممكن. بعد السحور، شاركنا في جولة مميزة في أحياء صيدا القديمة، حيث استمتعنا بجمال أسواقها ومتاجرها ومتاحفها، وفعالياتها الرمضانية التي تعكس روح المدينة وأصالتها".

وأضاف: "رافقني في هذه المناسبة كل من الدكتور وسيم الحسن، والسيدين روني فرح وروي عبيد من أعضاء مكتبي السياسي. صيدا، مدينة الحياة والقيم والأصالة. شكراً من القلب لهذه المدينة التي تحمل اسم رفيق الحريري وتبقى عنواناً دائماً لنبض تيار المستقبل".
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