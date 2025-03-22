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لبنان

بعد "صواريخ لبنان".. قياديّ إسرائيليّ بارز يهاجم نتنياهو

Lebanon 24
22-03-2025 | 07:57
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علّق عضو الكنيست الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان على الأحداث الأخيرة التي تشهدها إسرائيل لاسيما بعد إطلاق صواريخ باتجاهها من اليمن ولبنان وغزة خلال وقتٍ متقارب.
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وفي حديثٍ له عبر القناة الـ"12" الإسرائيلية، قال ليبرلمان: "صواريخ من غزة واليمن ولبنان في يومٍ واحد.. رئيس وزراء 7 تشرين الأول يشكل خطراً على أمن إسرائيل"، وذلك في إشارة إلى رئيس الحكومة الإسرائيليَّة بنيامين نتنياهو.
ويأتي كلام ليبرمان عقب تصعيد جديد تشهده الحدود بين لبنان وإسرائيل وذلك إثر تعرُّض مُستوطنة المطلة لعملية إطلاق 3 صواريخ مصدرها لبنان.
 
وإثر ذلك، نفذ العدو الإسرائيلي غارات جوية استهدفت بلدات لبنانية وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى.
 
من ناحيته، وجّه رئيس مجلس المطلة، دافيد أزولاي، انتقاداً شديداً إلى الجيش الإسرائيلي والحكومة، رافضاً ما سمّاه "تطبيع القصف المتقطع"، وقال: "لن نعود إلى واقع 6 تشرين الأول.. أذكر الجميع بأننا عشنا 23 عاماً من القصف المتقطع، وهذا ما يحاول الجيش الإسرائيلي وقيادة المنطقة الشمالية، إلى جانب حكومة إسرائيل، تطبيعه.. لن نسمح لهم بذلك".
 
واتهم أزولاي نتنياهو وقائد المنطقة الشمالية، أوري غوردين، بالتقصير، وقال "بدلاً من الانشغال بالتفاهات، ابدأوا بتوفير الأمن".
 
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