بعد "صواريخ لبنان".. قياديّ إسرائيليّ بارز يهاجم نتنياهو

علّق عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان على الأحداث الأخيرة التي تشهدها إسرائيل لاسيما بعد إطلاق صواريخ باتجاهها من اليمن ولبنان وغزة خلال وقتٍ متقارب.

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وفي حديثٍ له عبر الـ"12" ، قال ليبرلمان: "صواريخ من غزة واليمن ولبنان في يومٍ واحد.. رئيس وزراء 7 تشرين الأول يشكل خطراً على أمن إسرائيل"، وذلك في إشارة إلى رئيس الحكومة الإسرائيليَّة بنيامين نتنياهو.

ويأتي كلام ليبرمان عقب تصعيد جديد تشهده الحدود بين وإسرائيل وذلك إثر تعرُّض مُستوطنة المطلة لعملية إطلاق 3 صواريخ مصدرها .

وإثر ذلك، نفذ العدو غارات جوية استهدفت بلدات لبنانية وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى.

من ناحيته، وجّه رئيس مجلس المطلة، دافيد أزولاي، انتقاداً شديداً إلى الجيش والحكومة، رافضاً ما سمّاه "تطبيع القصف المتقطع"، وقال: "لن نعود إلى واقع 6 تشرين الأول.. أذكر الجميع بأننا عشنا 23 عاماً من القصف المتقطع، وهذا ما الجيش وقيادة الشمالية، إلى جانب حكومة إسرائيل، تطبيعه.. لن نسمح لهم بذلك".

واتهم أزولاي نتنياهو وقائد الشمالية، غوردين، بالتقصير، وقال "بدلاً من الانشغال بالتفاهات، ابدأوا بتوفير الأمن".