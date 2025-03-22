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لبنان

الرئيس عون اتصل بعائلة هدى شديد معزياً

Lebanon 24
22-03-2025 | 08:02
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أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالا هاتفيا ظهر اليوم بعائلة الإعلامية الراحلة هدى شديد معزيا والدها وشقيقيها وشقيقاتها بوفاتها ومعرباً عن المه الشديد لغيابها، وقال: "نفتقد برحيل هدى إعلامية تميزت بحرفيّتها وموضوعيتها في الإعلام المرئي والمكتوب والمسموع ، كما نفتقد هدى الانسانة الطيبة ذات الإرادة الصلبة التي قاومت بعناد ذلك المرض الخبيث الذي هزمها  بعدما كانت مصممة على ان تنتصر عليه".
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واضاف : "رحم الله هدى سنذكرها دائما وستكون حاضرة معنا بالفكر والعقل والقلب".
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