الرئيس عون اتصل بعائلة هدى شديد معزياً

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أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالا هاتفيا ظهر اليوم بعائلة الإعلامية الراحلة هدى شديد معزيا والدها وشقيقيها وشقيقاتها بوفاتها ومعرباً عن المه الشديد لغيابها، وقال: "نفتقد برحيل هدى إعلامية تميزت بحرفيّتها وموضوعيتها في الإعلام المرئي والمكتوب والمسموع ، كما نفتقد هدى الانسانة ذات الإرادة الصلبة التي قاومت بعناد ذلك المرض الخبيث الذي هزمها بعدما كانت مصممة على ان تنتصر عليه".واضاف : "رحم الله هدى سنذكرها دائما وستكون حاضرة معنا بالفكر والعقل والقلب".