آخر كلام عن التطبيع بين لبنان وإسرائيل.. مسؤول أميركيّ يعلنه

قال مبعوث الرئيس الأميركي إلى ، ستيف ويتكوف إن التطبيع مع "سيتم في كل مكان"، وذلك في حال القضاء على التهديد الذي تمثّله قوى المقاومة، مثل "حزب الله" و "حماس" و "أنصار الله".

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وفي حديث مع الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون، تحدّث المبعوث الأميركي عن "إمكان أن يطبّع مع ، وإبرام معاهدة سلام بينهما"، مضيفاً: "هذا محتمل فعلاً".



وتحدث ويتكوف عن احتمال أن يحصل الأمر نفسه مع ، مُبدياً ترحيباً برئيس المرحلة الانتقالية فيها، أحمد ، قائلاً إنّ "الدلائل تشير إلى أنّ الأخير أصبح شخصاً مختلفاً عما كان عليه سابقاً".