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لبنان

آخر كلام عن التطبيع بين لبنان وإسرائيل.. مسؤول أميركيّ يعلنه

Lebanon 24
22-03-2025 | 08:00
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قال مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف إن التطبيع مع إسرائيل "سيتم في كل مكان"، وذلك في حال القضاء على التهديد الذي تمثّله قوى المقاومة، مثل "حزب الله" و "حماس" و "أنصار الله".
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وفي حديث مع الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون، تحدّث المبعوث الأميركي عن "إمكان أن يطبّع لبنان مع إسرائيل، وإبرام معاهدة سلام بينهما"، مضيفاً: "هذا محتمل فعلاً".

وتحدث ويتكوف عن احتمال أن يحصل الأمر نفسه مع سوريا، مُبدياً ترحيباً برئيس المرحلة الانتقالية فيها، أحمد الشرع، قائلاً إنّ "الدلائل تشير إلى أنّ الأخير أصبح شخصاً مختلفاً عما كان عليه سابقاً".
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