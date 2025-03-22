Advertisement

لبنان

فجر اليوم... اقتحموا منزلاً وهذا ما فعلوه بمالكه

Lebanon 24
22-03-2025 | 08:06
A-
A+
Doc-P-1337003-638782494701349277.jpg
Doc-P-1337003-638782494701349277.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين اقتحموا فجر اليوم منزل م.ط في منطقة القلمون، وقاموا بتكبيله وزوجته، ومن ثمّ عمدوا إلى سرقة مبلغ مالي ومجوهرات.
Advertisement

وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وباشرت التحقيقات.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
هذا ما فعلته صاعقة رعدية بمنزل في عكار
lebanon 24
22/03/2025 22:41:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيليّ فجّر منزلاً في بلدة عديسة
lebanon 24
22/03/2025 22:41:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب إعلام الأسرى: قوات الاحتلال تقتحم منازل عدد من الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم
lebanon 24
22/03/2025 22:41:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. اقتحام معجب المسرح في حفل مايا دياب وهذا ما فعله
lebanon 24
22/03/2025 22:41:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:31 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:58 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:28 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:14 | 2025-03-22
16:13 | 2025-03-22
16:00 | 2025-03-22
15:59 | 2025-03-22
15:50 | 2025-03-22
15:42 | 2025-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24