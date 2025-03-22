فجر اليوم... اقتحموا منزلاً وهذا ما فعلوه بمالكه

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين اقتحموا فجر اليوم منزل م.ط في منطقة ، وقاموا بتكبيله وزوجته، ومن ثمّ عمدوا إلى سرقة مبلغ مالي ومجوهرات.

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وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وباشرت التحقيقات.