بيان رسميّ... أوّل تعليق من "حزب الله" على ما حدث اليوم في الجنوب

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صدر عن التالي:ينفي أي له بإطلاق الصواريخ من جنوب ‏على الفلسطينية ‏المحتلة، مؤكداً أنّ ادعاءات العدو ‏تأتي في سياق الذرائع لاستمرار اعتداءاته على ‏ والتي لم ‏تتوقف منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار.‏ويُجدّد التأكيد على التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، ‏وأنّه يقف خلف الدولة في ‏معالجة هذا التصعيد الصهيوني ‏الخطير على .‏