بري: المستفيد الأول والأخير من جرّ لبنان والمنطقة الى دائرة الإنفجار الكبير هي اسرائيل

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دعا رئيس مجلس النواب الجيش اللبناني والسلطات القضائية والأمنية وكذلك مراقبة وقف اطلاق النار الى المسارعة لكشف ملابسات ما حصل صباح اليوم في الجنوب.وأكد أن المستفيد الأول والأخير من جر والمنطقة الى دائرة الإنفجار الكبير هي اسرائيل ومستوياتها الأمنية والعسكرية التي خرقت 1701 وبنود وقف اطلاق النار بأكثر من 1500 خرق حتى الأن، في وقت التزم ومقاومته بشكل كلي بكل مندرجات هذا الإتفاق.وجدد الرئيس دعوة اللبنانيين كل اللبنانيين وخاصة القوى السياسية الى وجوب تنقية الخطاب السياسي والإلتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية والقضائية والعسكرية والأمنية ووعي المخاطر الناجمة عن خلق الذرائع أمام العدو من خلال اثارة النعرات التي تشرع أبواب الوطن للنفاذ من خلالها لضرب واستقراره وتقويضه كنموذج يمثل نقيضاً لعنصرية اسرائيل.