عن الجهة التي أطلقت الصواريخ من لبنان... ماذا قِيلَ في إسرائيل؟

قالت مصادر عسكريّة إسرائيليّة إنّه "لا يُمكن الآن التحقّق من هويّة الجهة التي أطلقت الصواريخ من لبنان".

وأضافت المصادر لإذاعة الجيش أنّ "إطلاق الصواريخ من خرقٌ خطير لتفاهمات وقف إطلاق النار".