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لبنان

المكاري: لبنان سيفتقد قامة إعلامية راقية بعد رحيل هدى شديد

Lebanon 24
22-03-2025 | 08:59
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كتب الوزير السابق زياد المكاري عبر منصة "إكس" ناعياً الإعلامية الراحلة هدى شديد: "أليم جداً وقع خبر رحيلك يا هدى. إلى جانب عائلتك الصغيرة، لبنان سيفتقد قامة إعلامية راقية، أما نحن فسنفتقد قلمك الصائب وإطلالتك الجميلة".
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