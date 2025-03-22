المكاري: لبنان سيفتقد قامة إعلامية راقية بعد رحيل هدى شديد

كتب الوزير السابق عبر منصة "إكس" ناعياً الإعلامية الراحلة هدى شديد: "أليم جداً وقع خبر رحيلك يا هدى. إلى جانب عائلتك الصغيرة، سيفتقد قامة إعلامية راقية، أما نحن فسنفتقد قلمك الصائب وإطلالتك الجميلة".

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