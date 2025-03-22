فياض: على الحكومة وضع حدّ للتصعيد الإسرائيلي ضد لبنان

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قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" علي فياض في تصريح: ‎"يُمعن العدو بأعماله العدائية ضدّ المدنيين اللبنانيين، والتي كان ‏آخرها استهداف وسط بلدة تولين - قضاء مرجعيون، ما أدّى إلى ارتقاء ‏عدد من الشهداء والجرحى من الأهالي"‎.‎أضاف: "إنّ الممارسات تجاوزت كل حدّ وباتت فِعلًا يوميًا متكرّرًا، ‏دون أي اكتراث للقرار الدولي 1701 ولورقة إجراءاته التنفيذية، وكأنّ ‏هذا لا وجود له إطلاقًا في قواعد الممارسات تجاه ‏الجنوب والمناطق الأخرى". ‎وتابع: "إنّ العدو الذي يسوق المزاعم الكاذبة والذرائع الفارغة لتبرير اعتداءاته، ‏وهو الذي لا يكترث أصلًا بتبرير ممارساته الإجرامية، إنما يسعى ‏بوضوح إلى التصعيد والتمادي ومفاقمة الممارسات العدوانية الخطيرة، ‏مستندًا إلى الغطاء الأميركي، ومستغلًا التزام الصارم بالقرار ‏‏1701" ‏‎.‎وختم: "إنّ ، إذ يؤكد مُجدّدًا على مسؤولية الحكومة المباشرة في تحديد ‏الأطر والوسائل الكفيلة بوضع حدّ للممارسات الخطيرة، يدعوها إلى تزخيم وتيرة متابعتها على مستويات مختلفة، أخذًا في ‏الاعتبار منحى التصعيد ضدّ لبنان‎."‎