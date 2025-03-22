Advertisement

لبنان

فياض: على الحكومة وضع حدّ للتصعيد الإسرائيلي ضد لبنان

Lebanon 24
22-03-2025 | 09:13
A-
A+
Doc-P-1337020-638782532930344845.jpg
Doc-P-1337020-638782532930344845.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض في تصريح: ‎
Advertisement

"يُمعن العدو الإسرائيلي بأعماله العدائية ضدّ المدنيين اللبنانيين، والتي كان ‏آخرها استهداف وسط بلدة تولين - قضاء مرجعيون، ما أدّى إلى ارتقاء ‏عدد من الشهداء والجرحى من الأهالي"‎.‎

أضاف: "إنّ الممارسات الإسرائيلية تجاوزت كل حدّ وباتت فِعلًا يوميًا متكرّرًا، ‏دون أي اكتراث للقرار الدولي 1701 ولورقة إجراءاته التنفيذية، وكأنّ ‏هذا القرار لا وجود له إطلاقًا في قواعد الممارسات الإسرائيلية تجاه ‏الجنوب والمناطق اللبنانية الأخرى". ‎

وتابع: "إنّ العدو الذي يسوق المزاعم الكاذبة والذرائع الفارغة لتبرير اعتداءاته، ‏وهو الذي لا يكترث أصلًا بتبرير ممارساته الإجرامية، إنما يسعى ‏بوضوح إلى التصعيد والتمادي ومفاقمة الممارسات العدوانية الخطيرة، ‏مستندًا إلى الغطاء الأميركي، ومستغلًا التزام لبنان الصارم بالقرار ‏‏1701" ‏‎.‎

وختم: "إنّ حزب الله، إذ يؤكد مُجدّدًا على مسؤولية الحكومة المباشرة في تحديد ‏الأطر والوسائل الكفيلة بوضع حدّ للممارسات الإسرائيلية الخطيرة، يدعوها إلى تزخيم وتيرة متابعتها على مستويات مختلفة، أخذًا في ‏الاعتبار منحى التصعيد الإسرائيلي ضدّ لبنان‎."‎
مواضيع ذات صلة
فياض: لبنان لن يكون قابلاً للتطبيع مع الإسرائيليين لا الآن ولا مستقبلا
lebanon 24
22/03/2025 22:42:36 Lebanon 24 Lebanon 24
فياض: يجب أن نتمسك بوحدتنا الوطنية لمواجهة المشروع الإسرائيلي
lebanon 24
22/03/2025 22:42:36 Lebanon 24 Lebanon 24
فياض: المراوغة في تأجيل الإنسحاب الإسرائيلي يُعيد الوضع إلى الوراء
lebanon 24
22/03/2025 22:42:36 Lebanon 24 Lebanon 24
هاشم دعا لجنة المراقبة والدول الراعية إلى وضع حدّ لهمجية إسرائيل
lebanon 24
22/03/2025 22:42:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:31 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:58 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:28 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:14 | 2025-03-22
16:13 | 2025-03-22
16:00 | 2025-03-22
15:59 | 2025-03-22
15:50 | 2025-03-22
15:42 | 2025-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24