توقيف مطلوبين إثنين في التبانة

نفّذ الجيش فجر اليوم مداهمة في منطقة بحثاً عن مطلوبين.

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وبحسب معلومات "لبنان 24"، أوقف الجيش ف.ا وم.ا، وبحقهما عدّة مذكرات توقيف بتهم تتعلق بإطلاق النار.