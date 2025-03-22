هاشم: الاعتداءات اليوم هي استكمال للعدوان الذي لم يتوقف رغم اتفاق وقف النار

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اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" قاسم هاشم أن "الاعتداءات الاسرائيلية اليوم ليست عدوانا جديدا انما استكمال للعدوان الذي لم يتوقف رغم وقف اطلاق النار، وكأن ما يحصل امر واقع يريد فرضه العدو على تحت ذرائع ومبررات واهية، لان الرسمي والشعبي التزم ١٧٠١ واتفاق وقف العدوان الذي لم يلتزم به، وتاريخ هذا الكيان حافل بالتنصل من كل القرارات والمواثيق والامعان في ممارساته الاجرامية من الى فلسطين".واضاف في تصريح من منزله في شبعا: "أمام التطورات والتحديات التي يتعرض لها وطننا، لا يجوز الاستمرار في تقديم اوراق الاعتماد للخارج ايا كان، ولا بد من تأمين شبكة امان وطني من خلال الابتعاد عن لغة التفرقة والشرذمة والتفتيش عن كل ما يجمع ويوحد، لان حماية تتطلب وحدة والتضامن كعامل قوة ليستطيع اللبنانيون تجاوز ازماتهم السياسية والامنية والاقتصادية ليحافظ الوطن على وحدته في ظل ما يطل على من مشاريع تفتيتية تخدم الاجندة الاسرائيلية وبالتواطؤ مع الجهات الراعية للكيان العدواني" .