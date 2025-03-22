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لبنان

هاشم: الاعتداءات اليوم هي استكمال للعدوان الذي لم يتوقف رغم اتفاق وقف النار

Lebanon 24
22-03-2025 | 09:40
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اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أن "الاعتداءات الاسرائيلية اليوم ليست عدوانا جديدا انما استكمال للعدوان الذي لم يتوقف رغم اتفاق وقف اطلاق النار، وكأن ما يحصل امر واقع يريد فرضه العدو على لبنان تحت ذرائع ومبررات واهية، لان لبنان الرسمي والشعبي التزم القرار ١٧٠١ واتفاق وقف العدوان الذي لم يلتزم به، وتاريخ هذا الكيان حافل بالتنصل من كل القرارات والمواثيق الدولية والامعان في ممارساته الاجرامية من لبنان الى فلسطين".
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واضاف في تصريح من منزله في شبعا: "أمام التطورات والتحديات التي يتعرض لها وطننا، لا يجوز الاستمرار في تقديم اوراق الاعتماد للخارج ايا كان، ولا بد من تأمين شبكة امان وطني من خلال الابتعاد عن لغة التفرقة والشرذمة والتفتيش عن كل ما يجمع ويوحد، لان حماية لبنان تتطلب وحدة الموقف والتضامن كعامل قوة ليستطيع اللبنانيون تجاوز ازماتهم السياسية والامنية والاقتصادية ليحافظ الوطن على وحدته في ظل ما يطل على المنطقة من مشاريع تفتيتية تخدم الاجندة الاسرائيلية وبالتواطؤ مع الجهات الدولية الراعية للكيان العدواني" .
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