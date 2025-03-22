"القوات" نعت هدى شديد: تميّزت بمسيرة إعلاميّة راقية

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نعت الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" هدى شديد، وقالت في بيان: "بعد جلجُلةٍ طويلة مع مرض السرطان، وعلى رجاء القيامة، أسْلَمَتِ الزميلة الإعلاميّة القديرة هدى شديد الروح، وانتقلت إلى حيث لا وجع ولا حزن، بل حياة لا نهاية لها. شديد التي تميّزت بمسيرة إعلاميّة راقية، جعلت منها فريدة في مؤسستها الإعلاميّة، لا بل في الوسط الإعلامي كلّه، غطّت أبرز الأحداث السياسيّة والاجتماعيّة بسلسلة تقارير أظهرت حرفيّتها، كما حاورت أهمّ الشخصيّات السياسيّة حيث طغت موضوعيّتها ومهنيّتها على برامجها كلّها. إضافةً إلى هذا المسار المهني المتألّق، شعّت هدى بإيمانها في مرحلة مواجهتها لمرض السرطان، فبثّت هذا الإيمان والرجاء والأمل في قلوب الكثيرين".وختم البيان: "تتقدّم الإعلاميّة في حزب القوات اللبنانيّة بأحرّ التعازي لعائلة الزميلة هدى شديد بوجه خاص، وللجسم الإعلامي بوجه عام، سائلين الرّبّ أن يمنحهم ويمنحنا جميعًا نعمة الصبر على ألم الفراق، لأنّنا قوم لا ندخل الموت، بل نرقدُ على رجاء القيامة. المسيح قام".