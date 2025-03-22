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لبنان

مفوضية الإعلام في التقدمي نعت هدى شديد: قاومت المرض بابتسامة وتصميم على المضي في حياتها المهنية

Lebanon 24
22-03-2025 | 10:08
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أعربت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان، عن "بالغ حزنها على رحيل الإعلامية القديرة، هدى شديد، التي قاومت المرض بابتسامة وتصميم على المضي في حياتها المهنية التي طبعتها بطابعها الخاص والمميّز، حيث كان لها الأثر الكبير المحبّب من الجميع".
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واذ نعت المفوضية "إلى اللبنانيين عموماً، والإعلاميين خصوصاً، رحيل هدى شديد، أسفت لغياب إعلامية قديرة، وإنسانة كانت الطيبة، وإرادتها الصلبة في مقاومة المرض، من ميزاتها التي قرّبتها من جميع زملائها".

وختمت: "إنّ المفوضية التي آلمها رحيل الزميلة شديد، تتقدم من ذويها، ومن المؤسّسة اللبنانية للإرسال، والجسم الإعلامي، بأحر التعازي" .
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