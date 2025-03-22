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لبنان

لتأمين السلامة العامة... بلديّة تضع كاميرات

Lebanon 24
22-03-2025 | 10:17
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أعلنت بلدية سهيله في بيان، أنها قامت بتركيب برنامج كاميرات من النوع المتطوّر، والذي يؤمن دقّة في الصورة والمعلومات المحمولة عن مختلف مداخل ومخارج وطرقات البلدة، وذلك بعد مراجعات متعددة من السكان في ما يتعلّق بتأمين السلامة العامة لكل سكان سهيله وسلامة الممتلكات الخاصة.
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أضافت: "قررنا المضي في هذا البرنامج وتطويره لأنه يؤمن المعلومات والداتا المطلوبة، كي تستغل من أجل تعزيز الأمان والحدّ من مخاطر حوادث الاخلال بالأمن. كما أنه يخفف من إمكانية حدوث مواجهات عنيفة بين أي عنصر أمني والذين يبغون العبث والسرقة والتخريب".

وختمت: "سنعمل بشكل مستمر على صيانة وتطوير هذا البرنامج، لكي يكون دائماً مقفلا ومستحدثا".
 
 
 
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